林佳龍見證台商簽署TIIP投資意向書 強化台史合作與非洲布局

外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分訪問我國友邦史瓦帝尼王國，訪問史國期間頭 也聽取「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP）兩項重要合作案簡報，並指出台灣正與友邦史瓦帝尼攜手推動互利共榮的「台灣模式」，讓台灣成為世界可信賴的合作夥伴。

林佳龍指出，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」是目前台史合作最重要的兩項合作案，他25日與史國官員共同聽取兩項工程簡報，並見證台灣廠商簽署投資TIIP意向書，期待兩項計畫完工後，能進一步提升史國能源韌性，並促進當地經濟繁榮。

林佳龍表示，史國天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王（Prince Lonkhokhela）、商工貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo），以及資通訊暨科技部長瑪吉雅（Savannah Maziya）也特別出席活動，展現史國政府對兩項合作工程的高度重視與期待。

林佳龍回顧，去年他與史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）共同主持戰略儲油槽啟動典禮，該工程完工後預計可提供史國60天戰略石油儲備。執行工程的海外工程公司在簡報中說明，自今年1月正式動工以來，整體進度依期程穩健推進，並有信心如期如質完工，同時帶動在地產業發展。

林佳龍提到，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣企業正積極布局全球。史瓦帝尼為非洲大陸自由貿易區及南部非洲關稅同盟成員，是台商進入非洲市場的重要門戶。去年他面見史王時提出設立「台灣產業創新園區」構想，希望引進台灣在產業園區開發與管理的成功經驗，回應台商全球布局需求，同時協助史國產業升級並創造更多就業機會。

林佳龍表示，去年外交部亦安排近60家台商企業訪問史國，實地了解投資環境。本次已有多家企業展現高度投資興趣，並在眾人見證下簽署投資意向書，表達未來進駐園區的意願。

林佳龍強調，台灣與友邦推動的「榮邦計畫」始終以互利共榮為核心目標，期盼將台灣成功經驗盡可能地分享到友邦。他相信，這樣的「台灣模式」將成為典範，讓台灣成為友邦與世界可信賴的合作夥伴。