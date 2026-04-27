快訊

學區焦慮／先躲霸凌再拚升學 家長搶跨區就讀安全國中

台南左鎮二寮山區3人身亡 消防到場身已僵硬警釐清死因

游盈隆：以國籍法處理陸配參政牽強且爭議 應從憲法與法律著手

聽新聞
0:00 / 0:00

林佳龍見證台商簽署TIIP投資意向書 強化台史合作與非洲布局

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍正以賴清德總統特使身分訪問我國友邦史瓦帝尼王國，訪問史國期間頭 也聽取「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」（TIIP）兩項重要合作案簡報，並指出台灣正與友邦史瓦帝尼攜手推動互利共榮的「台灣模式」，讓台灣成為世界可信賴的合作夥伴。

林佳龍指出，「戰略儲油槽」與「台灣產業創新園區」是目前台史合作最重要的兩項合作案，他25日與史國官員共同聽取兩項工程簡報，並見證台灣廠商簽署投資TIIP意向書，期待兩項計畫完工後，能進一步提升史國能源韌性，並促進當地經濟繁榮。

林佳龍表示，史國天然資源暨能源部長隆寇凱拉親王（Prince Lonkhokhela）、商工貿易部長庫馬羅（Manqoba Khumalo），以及資通訊暨科技部長瑪吉雅（Savannah Maziya）也特別出席活動，展現史國政府對兩項合作工程的高度重視與期待。

林佳龍回顧，去年他與史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）共同主持戰略儲油槽啟動典禮，該工程完工後預計可提供史國60天戰略石油儲備。執行工程的海外工程公司在簡報中說明，自今年1月正式動工以來，整體進度依期程穩健推進，並有信心如期如質完工，同時帶動在地產業發展。

林佳龍提到，在全球供應鏈重組的關鍵時刻，台灣企業正積極布局全球。史瓦帝尼為非洲大陸自由貿易區及南部非洲關稅同盟成員，是台商進入非洲市場的重要門戶。去年他面見史王時提出設立「台灣產業創新園區」構想，希望引進台灣在產業園區開發與管理的成功經驗，回應台商全球布局需求，同時協助史國產業升級並創造更多就業機會。

林佳龍表示，去年外交部亦安排近60家台商企業訪問史國，實地了解投資環境。本次已有多家企業展現高度投資興趣，並在眾人見證下簽署投資意向書，表達未來進駐園區的意願。

林佳龍強調，台灣與友邦推動的「榮邦計畫」始終以互利共榮為核心目標，期盼將台灣成功經驗盡可能地分享到友邦。他相信，這樣的「台灣模式」將成為典範，讓台灣成為友邦與世界可信賴的合作夥伴。

賴清德 林佳龍 非洲

延伸閱讀

史瓦帝尼晚宴 賴總統錄影英文致詞

史瓦帝尼媒體：不畏脅迫 林佳龍訪史國展堅韌邦誼

出訪史瓦帝尼受阻 賴總統：外部壓力越強 越要有勇氣與決心

索馬利蘭戰略地位攀升 BBC：台灣布局盼聯美制中

相關新聞

財部：國有財產總值近13兆 有價證券近4年大增7成

財政部最新統計顯示，114年國有財產總值達新台幣12.92兆元，其中依財產種類分，有價證券價值達5.09兆元，相較110...

全台首創！北富銀推出「手語版金融易讀手冊」 友善聽語障族群

在「世界閱讀日」倡議下，台北富邦銀行攜手台北啟聰學校，推出全台首部「手語版金融易讀手冊」，以更貼近聽語障族群需求的方式，提升金融資訊的可近性，實踐資訊平權與公平待客精神。 不同於一般以文字為主的資訊傳遞，手語具備獨立語言系統，須結合手勢、表情與節奏才能完整表意。對許多先天聽語障者而言，手語是最直覺且主要的溝通方式。此次手冊特別邀請啟聰學校學生參與演出，透過手語影片搭配圖像說明，呈現開戶、存提款、轉帳等臨櫃常見流程，讓使用者能更清楚理解服務內容，降低誤解與風險。 參與拍攝的學生表示，相較於閱讀文字，手語影片更容易理解，也更有被直接溝通的感受，提升走進銀行使用服務的意願。校方指出，當資訊以熟悉語言呈現，不僅能提升理解力

AI大廠急著要的矽光子 一場官司揭台企竟擁關鍵突破

為解決人工智慧（AI）晶片高速運算所產生的散熱和巨量資料高速傳輸需求，矽光子已成AI發展新顯學。全球市場包括產業界及資本市場，均高度關注相關廠商在這塊領域所做的研發、技術和人力，甚至整個生態系。

考量用電需求 經濟部：強化資料中心整體規劃與審議機制

因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心，據經濟部產發署掌握，資料中心估計在2030年前蓬勃發展，用電預估會增加1GW（百萬瓩），主要位在西部主要都會及產業廊帶。因短期間AI算力中心用電爆量，經濟部官員坦言，應思考如何管控，進一步強化資料中心整體規劃與審議機制。

經長挺高雄設算力園區

立委建議在高雄推動大型AI算力中心，經濟部長龔明鑫日前在立法院經濟委員會回應，大型AI算力中心設置，到高雄較為適合，要往接近電源地方設置。

彭淮南回憶錄／20年總裁 彭淮南：央行獨立性「為所當為」

千呼萬喚下，中央銀行前總裁彭淮南在卸任八年後終於發表回憶錄，這本由聯經出版的「永遠的銀行員彭淮南│從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」上下二冊將在五月上市。書裡披露許多決策祕辛，如實還原他堅持專業、始終如一的廿年總裁歲月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。