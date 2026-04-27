彭淮南回憶錄／不負國人所託 永遠的銀行員

中央銀行前總裁彭淮南任期長達廿年，是迄今央行在位最久的總裁，打破俞國華的紀錄。他在書中的自序裡寫到「我沒有顯赫的家世，也沒有過人的秉賦，能夠得到長官的信任、國人的支持，忝為央行總裁廿年，為國家社會服務，感到無比的榮耀」。

彭淮南指出，父母對他有養育之恩，大哥對他有栽培之情；「沒有他們，就沒有今天的我。」彭的求學之路相當艱辛，能夠從省立新竹商校、中興大學法商學院，一路念到明尼蘇達大學經濟學碩士，多虧大哥的全力支持。不僅如此，他的兩個小孩，早年因不適應國內教育方式，不得不送到國外念書，龐大的經濟壓力也都是大哥鼎力資助，彭淮南對此以「恩情似海，無以回報」表達他的感念之意。

彭淮南的妻子賴洋珠是他的最大依靠，無怨無悔為家庭付出，極其辛勞；兒子文翰、文德的成長過程中，彭因公務繁重，多半不在他們身邊，在賴洋珠的悉心教養下，兒子都已成婚，且有正當工作，「雖然沒有耀眼的表現，但中規中矩，聊以自慰」。文德育有兩子，目前都在美國念大學。「家庭美滿是我的最大欣慰，內人當初不畏家人反對，堅持嫁給我的勇氣，永誌不忘！」

彭淮南進入央行服務，是由恩師潘志奇教授引進。自序裡寫到，央行長官俞國華、張繼正、謝森中、梁國樹、錢純、郭婉容的提攜，以及前後任四位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文的信任，都讓他畢生感念。彭在廿年央行總裁任內，歷經亞洲金融危機、九二一震災、網路泡沫危機、九一一恐怖攻擊事件，以迄於全球金融危機，他在自序裡感謝央行同仁的齊心協力，終能一一度過難關。

根據「中央銀行法」，中央銀行的經營目標為：促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值的穩定，以及在上述目標範圍內協助經濟發展。

彭任內所採的貨幣、信用、外匯政策，以及針對性的總體審慎措施，外界普遍的評價是：有助於維持新台幣的購買力，促成台灣的物價穩定及金融穩定，並協助經濟成長。以維持物價漲幅低且穩定的表現而言，一九九八到二○一五年台灣的通膨率年平均約百分之一左右，年通膨率波動幅度亦僅百分之一點一一。「很欣慰，任內的表現未愧對長官及國人的託付」。

彭淮南表示，他在退休後，一心只想含飴弄孫，享受悠閒生活；自認平凡一生，從沒起心動念寫回憶錄。但熬不過多位好友的勸說與催促，咸信他有義務為台灣金融界留下重要的歷史紀錄，在聯合報社長游美月的一再邀約下，商請央行顧問李榮謙著手進行這本「永遠的銀行員彭淮南」回憶錄。

彭淮南在自序裡重申「我服務公職長達五十一年五個月，其中四十三年九個月在央行服務；第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員，因此為終身銀行員」。

（本文摘自「永遠的銀行員彭淮南--從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」）