聽新聞
0:00 / 0:00

台股熱 主動式ETF規模狂飆打敗大盤

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
台股這波行情結構性分化明顯，主動式ＥＴＦ操盤人發揮主動選股特性，讓基金績效領先大盤，也帶動整體基金規模的成長。本報資料照片
台股這波行情結構性分化明顯，主動式ＥＴＦ操盤人發揮主動選股特性，讓基金績效領先大盤，也帶動整體基金規模的成長。本報資料照片

台灣主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）市場急速壯大，短短一年已成為資本市場最受矚目的新興力量。市場人士評估，依照台股表現，主動式ＥＴＦ規模本月有機會突破三千五百億元，相較去年底翻倍。

根據投信投顧公會統計，截至今年三月底，國內主動式ＥＴＦ整體規模達二九八二億元，較去年底的一七三○億元已經暴增逾千億元，季增幅高達七成二；而四月受惠台股上揚，市場規模最大、國內首檔主動式ＥＴＦ主動統一台股增長（00981A），截至四月中已達一二九六億元，加上後續募集的ＥＴＦ，券商分析，整體規模本月有機會突破三千五百億元，上半年則上看五千億元。

投信業者指出，主動式台股ＥＴＦ今年以來績效普遍亮眼，原因在於台股行情結構性分化明顯。光通訊、ＡＩ測試、散熱等少數強勢族群漲幅動輒五成以上，其他族群卻相對平淡，這種「強者極強」的行情，正是主動選股最能發揮之處。

相較於被動式ＥＴＦ須依固定時程調整成分股，主動式ＥＴＦ的經理人得以視盤勢隨時調整持股結構，將資金集中布局最強勢的標的，不必等待季度審核才能換股。

在台股今年這種贏家集中、輸家明顯的市場環境下，選股彈性的價值被充分放大，也讓主動式ＥＴＦ的平均報酬率得以大幅領先大盤

此外，業者表示，被動式ＥＴＦ依指數規則配置，本就力求貼近市場表現，走勢相對穩定、成本也較低。簡單來說，被動式ＥＴＦ是「跟著市場走」，主動式ＥＴＦ則是「由人來做決策」，投資人需在報酬潛力與穩定性之間取捨。

據悉，統一投信旗下台股主動式ＥＴＦ「統一台股升級50（00403A）」上周三到五完成募集，共募得七八四億元，預計五月十二日掛牌；業界估算，隨著00403A掛牌，加計其他商品持續擴張，主動式ＥＴＦ整體規模突破五千億元大關指日可待。

去年五月首檔主動式ＥＴＦ商品掛牌，至年底累計規模已達一七三○億元；今年起增速再度加快，短短一季即再增逾千億元，受益人數從不到九十三萬人躍升至一三五萬人，顯示這波熱潮已從早期嚐鮮族擴散至更廣泛的投資人群。

從亞太視野來看，台灣主動式ＥＴＦ的成長速度同樣引人矚目。彭博資訊與晨星統計，截至今年三月底，亞太地區ＥＴＦ市場規模達二點三五兆美元，台灣整體ＥＴＦ規模為二五六○億美元，其中主動式ＥＴＦ僅八十億美元，約占總規模百分之三。相較南韓六三○億美元，占比近百分之廿五，台灣主動式ＥＴＦ占總規模的比重仍有成長空間。

台股 大盤 ETF

延伸閱讀

主動式ETF將屆滿周年 觀察「三大現象」重塑交易生態

主動式 ETF 選股策略擴大

4月主動式ETF規模激增 這檔成長率最大、超過一倍

錯過00981A暴漲沒關係！00403A挾50加150雙層選股…王牌操盤手瞄準上游半導體

相關新聞

法人：主動式ETF須注意回檔隱憂

主動式台股ＥＴＦ（指數股票型基金）不只規模狂飆，績效表現更令市場刮目相看。根據統計，截至上周五，國內十四檔主動式台股ＥＴＦ今年以來平均報酬率達百分之四十六，同期台股加權指數漲幅為百分之卅四，整體跑贏大盤近百分之十二個百分點，主動選股的優勢在這波多頭行情中充分展現。

落實社會責任、人文永續 中信金奪4獎

中信金控廿四日獲頒「第三屆聯經人文企業獎」四項大獎，包括旗下中信銀行榮獲「社會關懷獎」傑出獎、「教育提升獎」卓越獎及創新特別獎，中國信託文教基金會則奪得「藝文推手獎」傑出獎，獲獎數領先群雄，展現中信金長期致力投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益領域，落實企業社會責任與人文永續精神的決心。

緊盯通膨 Fed年底前降息門檻很高

美國及所有七大工業國集團（Ｇ７）本周都將舉行利率決策會議，預料都將維持利率不變，聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾預料將在任內最後一次決策會議，暗示今年底前降息的門檻很高，與其他央行官員以「鷹眼」緊盯能源價格高漲引燃通膨的訊號，強調隨時準備採取行動，不再樂觀認為通膨升高只是「過渡」現象。

台股熱 主動式ETF規模狂飆打敗大盤

台灣主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）市場急速壯大，短短一年已成為資本市場最受矚目的新興力量。市場人士評估，依照台股表現，主動式ＥＴＦ規模本月有機會突破三千五百億元，相較去年底翻倍。

彭淮南回憶錄／20年總裁 彭淮南：央行獨立性「為所當為」

千呼萬喚下，中央銀行前總裁彭淮南在卸任八年後終於發表回憶錄，這本由聯經出版的「永遠的銀行員彭淮南│從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生」上下二冊將在五月上市。書裡披露許多決策祕辛，如實還原他堅持專業、始終如一的廿年總裁歲月。

彭淮南回憶錄／不負國人所託 永遠的銀行員

中央銀行前總裁彭淮南任期長達廿年，是迄今央行在位最久的總裁，打破俞國華的紀錄。他在書中的自序裡寫到「我沒有顯赫的家世，也沒有過人的秉賦，能夠得到長官的信任、國人的支持，忝為央行總裁廿年，為國家社會服務，感到無比的榮耀」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。