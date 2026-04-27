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緊盯通膨 Fed年底前降息門檻很高

聯合報／ 編譯任中原／綜合報導
聯準會主席鮑爾料將在任內最後一次決策會議，暗示今年底前降息的門檻很高。（路透）
聯準會主席鮑爾料將在任內最後一次決策會議，暗示今年底前降息的門檻很高。（路透）

美國及所有七大工業國集團（Ｇ７）本周都將舉行利率決策會議，預料都將維持利率不變，聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾預料將在任內最後一次決策會議，暗示今年底前降息的門檻很高，與其他央行官員以「鷹眼」緊盯能源價格高漲引燃通膨的訊號，強調隨時準備採取行動，不再樂觀認為通膨升高只是「過渡」現象。

日本銀行（央行）廿八日開會，預料維持基準利率於百分之○點七五。日銀官員過去一周來的發言都傾向抑制市場對於本周升息的預期，多數經濟學者預料日銀將於六月升息一碼。

聯準會和加拿大央行都將於台灣時間卅日發布利率決策，預料將進入觀望模式，等待及觀察中東情勢發展。彭博經濟學家預期，聯準會可能維持現行利率直到今年第四季。

美國聯邦參議院近期將針對聯準會新任主席提名人華許人事案進行表決，若在五月十五日前批准，本周將是鮑爾五月十五日卸任前最後一次主持決策會議，鮑爾預料將暗示今年底前降息的門檻相當高。

歐洲央行（ＥＣＢ）與英國央行卅日也將公布利率決策，幾乎能確定將釋出與聯準會類似的訊息。ＥＣＢ預料將維持存款利率於百分之二，可能會將升息延到六月，總裁拉加德預估將對各種選項都持開放態度。英國央行則可能保持基準利率在百分之三點七五，彭博經濟學家認為，英國央行今年都將維持利率不變。

鮑爾 Fed 通膨 G7 升息

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