緊盯通膨 Fed年底前降息門檻很高

中央銀行前總裁彭淮南任期長達廿年，是迄今央行在位最久的總裁，打破俞國華的紀錄。他在書中的自序裡寫到「我沒有顯赫的家世，也沒有過人的秉賦，能夠得到長官的信任、國人的支持，忝為央行總裁廿年，為國家社會服務，感到無比的榮耀」。

2026-04-27 00:00