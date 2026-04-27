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落實社會責任、人文永續 中信金奪4獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信金控獲頒「第三屆聯經人文企業獎」四項大獎，由中信銀行國際事務最高顧問馮寄台（右）及中信金董事會副秘書長林永勝（左）代表領獎。圖／中信金控提供
中信金控獲頒「第三屆聯經人文企業獎」四項大獎，由中信銀行國際事務最高顧問馮寄台（右）及中信金董事會副秘書長林永勝（左）代表領獎。圖／中信金控提供

中信金控廿四日獲頒「第三屆聯經人文企業獎」四項大獎，包括旗下中信銀行榮獲「社會關懷獎」傑出獎、「教育提升獎」卓越獎及創新特別獎，中國信託文教基金會則奪得「藝文推手獎」傑出獎，獲獎數領先群雄，展現中信金長期致力投入慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益領域，落實企業社會責任與人文永續精神的決心。

主辦單位聯經出版社邀請教育部前常務次長林騰蛟、願景工程基金會董事長陳冲頒獎，由中信銀行國際事務最高顧問暨中信文教基金會董事長馮寄台、中信金控董事會副秘書長林永勝資深副總代表領獎。

其中，中國信託創新推動結合閱讀及運動的公益活動「閱讀ＭＶＰ」，攜手各地公共和大學圖書館，透過借書換票鼓勵民眾善用圖書資源，提供進場支持台灣職業運動發展的機會，榮獲「教育提升獎」卓越獎，更被評審團看好具有指標性、可持續性以及複製性，因而授予「創新特別獎」榮譽。

此外，中國信託首創結合籃球、反毒及金融教育的「愛傳球」專案，攜手全台國中慈輝班透過籃球運動協助家庭功能薄弱的孩子穩定就學，降低中輟風險，也獲頒「社會關懷獎」傑出獎。

另一方面，由中信文教基金會創辦、全台唯一聚焦於「當代繪畫」的「中國信託當代繪畫獎」於二○二一年創設，並由中信文教基金會帶著藝術家作品於台北當代藝術博覽會展示、讓藝術品走進更多人的生活場域，因此榮獲「藝文推手獎」傑出獎。

教育部 中國信託 公益

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