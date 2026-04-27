法人：主動式ETF須注意回檔隱憂

主動式台股ＥＴＦ（指數股票型基金）不只規模狂飆，績效表現更令市場刮目相看。根據統計，截至上周五，國內十四檔主動式台股ＥＴＦ今年以來平均報酬率達百分之四十六，同期台股加權指數漲幅為百分之卅四，整體跑贏大盤近百分之十二個百分點，主動選股的優勢在這波多頭行情中充分展現。

投信業者表示，過去兩年被動式ＥＴＦ的熱度完全被主動式ＥＴＦ蓋過，關鍵是台股表現突出，加上有不少半導體股票漲幅「更勝台積電」，讓選股策略得宜的ＥＴＦ能突破重圍。

投信業者分析，主動式ＥＴＦ今年普遍跑贏大盤，也是因台股本波行情結構性分化明顯，光通訊、ＡＩ測試、散熱等次產業漲幅遠超指數，具備靈活調倉能力的主動經理人，更可以集中布局強勢族群，放大超額報酬。相比之下，被動型ＥＴＦ受限於追蹤指數成分，難以即時將資金集中至最強勢的標的。

個別產品表現，冠軍為主動統一台股增長（00981A），今年以來報酬率達六成七，目前也是規模最大的主動式ＥＴＦ。緊追在後的是主動第一金台股優（00994A），報酬率六成五，以及主動群益科技創新（00992A），以六成二位居第三。

值得注意的是，前六名今年以來報酬率全數超過五成五，顯示績效領先的產品並非個案。排名第四至第六的主動中信台灣卓越（00995A）、主動台新優勢成長（00987A）、主動復華未來50（00991A）。

不過，法人也提醒，多頭行情下主動式ＥＴＦ表現亮眼，一旦市場轉為震盪或回檔，選股失誤的代價同樣會被放大，投資人應審慎評估。