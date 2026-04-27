經長挺高雄設算力園區

立委建議在高雄推動大型AI算力中心，經濟部長龔明鑫日前在立法院經濟委員會回應，大型AI算力中心設置，到高雄較為適合，要往接近電源地方設置。

民進黨立委賴瑞隆日前在立法院經濟委員會質詢指出，高雄電力充足，推動大型AI算力中心設在高雄最適合。他也表示，高雄已經提出由國家設立園區，鼓勵大型算力中心設在專區，讓民間加速AI算力中心興建，他詢問經濟部是否支持？

龔明鑫回答，大型AI算力中心設置，到高雄比較適合，往接近電源地方設置。他並強調，經濟部會鼓勵、並支持高雄有國家算力園區，作為示範。

賴瑞隆詢問，高雄有電力，如果在高雄設置國家算力園區，經濟部有哪些地方可以協助？龔明鑫表示，AI算力中心仍需要電網支持，台電需要把電網準備好。

官員表示，因AI用電量龐大，密度高，台電建議愈接近電源愈好，以避免排擠原有用戶。而南部地區電力供應也較充足。