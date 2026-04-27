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考量用電需求 經濟部：強化資料中心整體規劃與審議機制

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心，據經濟部產發署掌握，資料中心估計在2030年前蓬勃發展，用電預估會增加1GW（百萬瓩），主要位在西部主要都會及產業廊帶。 聯合報系資料照
因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心，據經濟部產發署掌握，資料中心估計在2030年前蓬勃發展，用電預估會增加1GW（百萬瓩），主要位在西部主要都會及產業廊帶。 聯合報系資料照

因應AI時代來臨，企業積極建置AI算力中心，據經濟部產發署掌握，資料中心估計在2030年前蓬勃發展，用電預估會增加1GW（百萬瓩），主要位在西部主要都會及產業廊帶。因短期間AI算力中心用電爆量，經濟部官員坦言，應思考如何管控，進一步強化資料中心整體規劃與審議機制。

產發署表示，近年隨AI應用快速發展，及數位服務需求持續成長，國內外業者皆積極評估並布局在台資料中心建設。從投資建置資料中心業者來看，除國際雲端服務商外，也包括本土AI算力服務業者、電信業者，及政府部門與科研機構，例如氣象署、國家實驗研究院國網中心等，均陸續推動相關算力與資料中心建置計畫。

就產發署了解，2030年資料中心及AI算力中心達到1GW，同時包含支撐企業上雲、儲存、備援及數位服務需求的雲端資料中心，及因應AI訓練、推論及高效能運算需求之AI資料中心。隨產業AI應用普及，後者投資比重已有明顯提升。

至於區位分布，產發署表示，考量電力供應、土地資源、網路連結、產業聚落及客戶需求等因素，目前相關資料中心布局主要集中於西部主要都會及產業廊帶。

經濟部官員坦言，AI資料中心成為重要數位基礎建設，政府在支持產業發展前提下，須進一步強化資料中心整體規劃與審議機制，從產業發展需求、資源條件、能源效率及環境永續等面向，審慎檢視相關投資案，引導投資布局符合國家整體發展方向，並確保資源合理配置。

官員表示，AI算力中心建置首先牽涉電力需求，第二牽涉到能源效率，第三也牽涉到產業發展需求，經濟部會站在產業發展需求角度建立控管機制，並展開全國算力產業布局，包括產發署、台電及能源署等單位，共同思考強化資料中心整體規劃與審議機制。

截至目前，能源署2026年起，調整對AIDC管制作為。能源署修法納管新建、或擴建5MW（千瓩）大型資料中心與主機代管資料中心，於建廠前提出能源使用先期規畫並送審查。其次，要求超大型資料中心（提供雲端服務業者）能源使用效率（PUE）不超過1.3、主機代管資料中心PUE不超過1.4。

另外，台電因北部電網容量不足且用電密集，早自2023年8月起「桃園以北」不核供超過5MW的資料中心（IDC）用電申請。

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