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興達核三當靠山！高雄電力充足將設「國家AI算力園區」？經長這麼說

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫(圖)日前在立法院經濟委員會表示，大型AI算力中心設置，到高雄比較適合，要往接近電源地方設置。記者曾學仁／攝影
經濟部長龔明鑫(圖)日前在立法院經濟委員會表示，大型AI算力中心設置，到高雄比較適合，要往接近電源地方設置。記者曾學仁／攝影

經濟部長龔明鑫日前在立法院經濟委員會表示，大型AI算力中心設置，到高雄比較適合，要往接近電源地方設置。

日前民進黨立委賴瑞隆在立法院經濟委員會質詢，高雄電力是充足，應該推動大型AI算力中心設在高雄最適合。他也表示，高雄已經提出由國家設立園區，鼓勵大型算力中心設在專區，讓民間加速AI算力中心之興建，他詢問經濟部是否支持？

龔明鑫則回答，大型AI算力中心設置，到高雄比較適合，往接近電源地方設置。他並強調，經濟部會鼓勵、並支持高雄有國家算力園區，作為示範。他特別提及，非常感謝高雄支持電力建設。

賴瑞隆詢問，高雄有電力，如果在高雄設置國家算力園區，經濟部有何還要協助？龔明鑫表示，AI算力中心仍需要電網支持，台電需要把電網準備好。

官員表示，高雄亞灣已陸續設立輝達（NVIDIA）Taipei 1、鴻海（2317）、和碩（4938）等3家AI算力中心，高雄算力中心規模初具。因AI用電量龐大，密度高，台電建議愈接近電源愈好，以避免排擠原有用戶。而南部地區電力供應也較充足，除了興達電廠持續增加新燃氣機組之外，核三廠重啟更是高雄設AI資料中心最可靠電力供應。

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