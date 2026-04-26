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台灣無人機首季出口逾1億美元 捷克躍居最大市場

中央社／ 台北26日電

根據經濟部國際貿易署最新統計，台灣無人機出口動能明顯升溫，今年第1季出口金額達1億1585萬美元，已超越去年全年9341.9萬美元水準；其中，出口市場版圖也出現變化，捷克超越波蘭，躍居台灣無人機最大出口市場。

經濟部表示，依據財政部統計處資料，今年第1季無人機整機出口值達1億1585萬美元，單季表現已達去年全年約1.2倍。就個別市場觀察，今年第1季出口至捷克的金額約1億美元，表現最為突出；相較之下，去年曾為最大市場的波蘭，今年第1季出口金額約1175萬美元，兩者差距明顯。

無人機產業近年出口呈現跳躍式成長，經濟部指出，無人機去年出口值為9341.9萬美元，較113年全年大幅增加21.2倍，成長主因在於台灣業者長期深耕國際市場，隨著全球對「非紅供應鏈」需求升溫，台灣憑藉高品質且具可信賴的零組件，在歐美市場建立良好口碑。

經濟部進一步表示，地緣政治因素推升中東歐市場需求。自俄烏衝突爆發以來，捷克、波蘭及立陶宛等國對軍民兩用無人機需求顯著提升，相關國家積極提高國防預算，並尋求非中國供應來源，使台灣廠商在機體、動力系統及通訊模組等關鍵領域的供應能力，與當地需求高度契合。

為協助業者掌握長期商機，政府持續推動與中東歐國家的產業鏈結，透過參展、商務媒合及簽署合作備忘錄（MOU）等方式，協助企業建立穩定合作關係。展望今年，經濟部表示，無人機出口表現可望優於去年，持續朝創新高邁進。

經濟部 波蘭 無人機

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