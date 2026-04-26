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國際原油回落 中油油價連4周凍漲

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

美伊繼續停火談判，國際油價從最高檔回跌後進入區間震盪。中油宣布，本周汽、柴油價格維持不調整，國內油價連續四周凍漲。中油統計，自二月廿八日美伊開戰起至四月廿六日止，中油因穩定油價機制已吸收一二四億元。

國內九二無鉛汽油每公升卅二點四元、九五無鉛汽油每公升卅三點九元、九八無鉛汽油每公升卅五點九元、超級柴油每公升卅一元。繼續維持十一年半以來最高價位。

中油指出，中東情勢依舊緊張，亞鄰國家油價補貼金額還是很高，為照顧國內民生與平穩物價，本周中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收二點七元及四點四元，吸收幅度較上周縮小。

美國近期放低姿態，安排與伊朗談判，國際油價也從高點回落，以中油油價公式指標油之一的布倫特原油為例，戰前每桶約七十美元，開戰後一度漲到一三二美元，目前回落至一一二美元，三月中旬漲破一百美元以來，迄今未跌回一百美元之下，原油成本壓力仍不小。

石油市場分析師指出，荷莫茲海峽關閉導致大量油輪被困在海灣地區，替代供應路線的陸路油管流量大幅提高也無法彌補荷莫茲海峽封閉導致的缺口；海峽若能重啟，油田生產也需要一段時間才能恢復。

美國 伊朗 中東

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