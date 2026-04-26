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麥寮燃煤發電救急 學者示警電力仍有缺口

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
1999年啟用至今的麥寮電廠，位在雲林六輕廠內，是目前國內最大的民營火力發電廠，共有三部燃煤機組，裝置容量1800MW。聯合報系資料照片
1999年啟用至今的麥寮電廠，位在雲林六輕廠內，是目前國內最大的民營火力發電廠，共有三部燃煤機組，裝置容量1800MW。聯合報系資料照片

台電緊急採購麥寮電廠一號及三號機組電力招標案決標，台電表示，合約自五月一日起生效，本周即可併聯發電，麥寮一、三號燃煤機組將於五、六、七月供電給台電使用。學者表示，中東戰爭期間天然氣調貨不易，並且現貨價格又高，加上台灣天然氣的儲存能力偏低，「退休燃煤機組要開始動，等到沒氣再啟動就來不及了」。

麥寮一、三號燃煤機組並未按原定規畫完全除役，這是台電還能緊急向其採購電力的前提，但這兩部燃煤機組已停機一段時間，如今因能源局勢變動而需重啟，麥寮電廠目前正在進行整修機組與人員回補，以確保如期併聯供電。

台電表示，此次緊急採購五至七月的麥寮電廠電力與夏季用電高峰無關，主要是因應中東戰爭對能源的衝擊。

中央大學教授梁啟源指出，天然氣供應多採長期合約模式，短期間臨時大量調度不容易，中油不得不加價搶購現貨，使台電購氣成本明顯增加，因此他認為政府加速啟動麥電重啟的決策是對的，「不能為了安定民心就裝沒事」，及早因應潛在缺口才是務實的作法。

梁啟源進一步分析，目前天然氣發電占國內發電比率約百分之四十八，其中來自卡達的供氣在戰爭前約有三分之一，若無其他替代氣源的情況，整體電力供應有可能減少百分之十六，所幸經濟部及中油仍可找到其他天然氣貨源補位。

在補足潛在缺口方面，除了麥電一、三號機組裝置容量均為五十五萬瓩之外，台電除役轉為備用或緊急備用電力設施的興達一、二、三、四機的裝置容量共兩百一十萬瓩，若日用電量以三千萬瓩計算，約可彌補百分之九的缺口，但還有百分之七的缺口待填。

梁啟源指出，此情境下，電力系統承受的壓力明顯升高，尤其是台電近年備轉容量率餘裕程度偏低，若因能源問題導致供電出現缺口，備轉容量恐進一步下滑，影響供電穩定。

因此，梁啟源認為，在中東戰爭導致能源供應緊張的情況下，緊急向麥寮購電有助於穩定電力系統，但仍不足以完全化解風險，他認為政府甚至應考慮更積極推動節能，若要節能，電價費率就不宜讓台電一直吸收成本不反應，相關政策恐削弱節電誘因。

天然氣 台電 麥寮

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