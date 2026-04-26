美伊繼續停火談判，國際油價從高檔回跌後進入區間震盪。中油宣布，本周一（27日）凌晨零時起汽、柴油價格維持不調整，國內油價連續四周凍漲。中油統計，自2月28日美伊開戰起至4月26日止，中油因穩定油價機制已吸收124億元。

國內92無鉛汽油每公升32.4元、95無鉛汽油每公升33.9元、98無鉛汽油每公升35.9元、超級柴油每公升31元。繼續維持11年半以來最高價位。

中油指出，中東情勢依舊緊張，亞鄰國家油價補貼金額還是很高，為照顧國內民生與平穩物價，本周中油持續吸收以維持亞鄰最低價，汽、柴油合計各吸收2.7元及4.4元，吸收幅度較上周縮小。

隨美國近期放低姿態，安排與伊朗展開談判，國際油價也從高點回落，以中油油價公式指標油之一的布蘭特原油為例，戰前每桶約70美元，開戰後一度漲到132美元，目前回落至112美元，3月中旬漲破100美元以來，迄今未跌回100美元之下，原油成本壓力仍然不小。