麥寮燃煤機組 本周重啟發電 一、三號裝置5月起支援台電

台電緊急採購麥寮電廠一號及三號機組電力招標案上周決標，台電表示，合約自5月1日起生效，本周即可併聯發電，麥寮一、三號燃煤機組將於5、6、7月供電給台電使用。

學者表示，中東戰爭期間天然氣調貨不易，現貨價格又高，加上台灣天然氣儲存能力偏低，「退休燃煤機組要開始動，等到沒氣再啟動就來不及了」。

麥寮一、三號燃煤機組並未按原定規劃完全除役，這是台電還能緊急向其採購電力的前提，但這兩部燃煤機組已停機一段時間，如今重啟，麥寮電廠正進行整修機組與人員回補，以確保如期併聯供電。

台電表示，此次緊急採購5至7月麥寮電廠電力與夏季用電高峰無關，主要是因應中東戰爭對能源的衝擊，台電3月接獲指示向已停機的麥電購電，當時國內天然氣貨源只確保到3、4月，後續月份天然氣貨源還在努力調度中。

中央大學教授梁啟源指出，天然氣供應多採長期合約，短期間臨時大量調度並不容易，中油不得不加價搶購現貨，台電購氣成本明顯增加，政府加速啟動麥電重啟決策是對的。

梁啟源分析，目前天然氣發電占國內發電比重約48%，其中來自卡達供氣在戰爭前約有三分之一，若無其他替代氣源，整體電力供應可能減少16%。

在補足潛在缺口方面，除了麥電一、三號機組裝置容量均為55萬瓩，台電除役轉為備用或緊急備用電力設施的興達一、二、三、四機裝置容量共210萬瓩，若日用電量以3,000萬瓩計算，約可彌補9%缺口。

梁啟源指出，在此情境下，電力系統承受壓力明顯升高，尤其是台電近年備轉容量率餘裕程度偏低，若因能源問題導致供電出現缺口，備轉容量恐進一步下滑，影響供電穩定。

因此，梁啟源認為，在中東戰爭導致能源供應緊張下，緊急向麥寮購電有助穩定電力系統，但仍不足以完全化解風險，政府甚至應考慮積極推動節能，若要節能，電價費率就不宜讓台電一直吸收成本不反應，相關政策恐削弱節電誘因。