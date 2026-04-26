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3月外銷訂單、進出口同步創高 首季經濟估雙位數成長

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
受惠全球AI商機延續，3月外銷訂單與進出口實績同步寫下歷史新紀錄，不僅支撐經濟動能維持長紅，更為即將公布的經濟數據墊高基礎。（路透）
受惠全球AI商機延續，3月外銷訂單與進出口實績同步寫下歷史新紀錄，不僅支撐經濟動能維持長紅，更為即將公布的經濟數據墊高基礎。（路透）

受惠全球AI商機延續，3月外銷訂單與進出口實績同步寫下歷史新紀錄，不僅支撐經濟動能維持長紅，更為即將公布的經濟數據墊高基礎。主計總處預計30日發布今年第1季經濟成長率概估，預期在資通訊產品出口大爆發拉抬下，第1季經濟成長率有望寫下雙位數成長動能，交出亮眼佳績。

回顧主計總處2月預測，當時已大幅上修今年經濟成長率至7.71%，較去年11月的預測值激增4.17個百分點，其中第1季經濟成長率更預計可達11.46％，人均國內生產毛額（GDP）預計寫下4萬4,181美元新紀錄。主計總處主計長陳淑姿當時指出，在去年基期已高情況下，經濟成長率仍能有此表現，顯見台灣當前經濟相當亮眼。

從領先指標觀察，外銷訂單表現確實驚人。根據經濟部最新統計，3月外銷訂單金額達911.2億美元，不僅是國內首見單月突破900億美元大關，年增率更高達65.9%，創下歷年單月第二高增幅。今年第1季外銷訂單金額達2,319.1億美元，較上年同季增加50%。

近年經濟成長率
近年經濟成長率

其中，資訊通信產品成為接單的最強引擎，3月接單342.8億美元，年增竟高達120.9%，刷新歷年單月新高與單月最大增幅紀錄。經濟部分析，這主要歸功於AI及雲端運算服務需求強勁，帶動伺服器與網通產品接單動能，加上筆電新品效應挹注，推升第1季資通訊產品接單達821.5億美元，年增92.8%。

電子產品表現同樣不遑多讓，3月接單367.1億美元，年增73.7%，亦創下單月新高。受惠AI、高效能運算等商機不墜，推升IC製造、晶片通路及記憶體等需求持續擴增，帶動第1季電子產品接單達955.5億美元，年增58.7%。

在出口實績方面，財政部公布3月出口達801.8億美元，是首度突破800億美元大關，也創下連續29個月正成長，年增61.8%，增速也為歷年單月第三高；進口則首度跨越500億美元關卡，達589.1億美元，年增38.3%，進、出口金額雙雙刷新歷年單月最高紀錄。

主計總處 經濟成長率 外銷訂單

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