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智慧創新大賞 龔明鑫：下階段聚焦百工百業AI應用

中央社／ 台北25日電
經濟部25日舉行第2屆智慧創新大賞頒獎典禮，經濟部長龔明鑫（圖）表示，台灣在半導體與伺服器等AI硬體領域具備關鍵優勢，下一階段更重要的是如何將AI轉化為百工百業的實際應用，讓產業真正因導入AI而產生效益。經濟部提供／中央社
經濟部25日舉行第2屆智慧創新大賞頒獎典禮，經濟部長龔明鑫（圖）表示，台灣在半導體與伺服器等AI硬體領域具備關鍵優勢，下一階段更重要的是如何將AI轉化為百工百業的實際應用，讓產業真正因導入AI而產生效益。經濟部提供／中央社

經濟部今天舉行第2屆智慧創新大賞（Best AI Awards）頒獎典禮，經濟部長龔明鑫表示，台灣在半導體與伺服器等AI硬體領域具備關鍵優勢，但下一階段更重要的是如何將AI轉化為百工百業的實際應用，讓產業真正因導入AI而產生效益。

經濟部今天在南港展覽館二館舉辦第2屆智慧創新大賞（Best AI Awards）決賽暨頒獎典禮，這屆賽事吸引來自全球36國、共1487個團隊參與，國際參與度較首屆大幅成長近一倍。

最終由253個隊伍中遴選出100個獎項，最具指標性的8個金牌分別由台達電子工業股份有限公司、耐能智慧股份有限公司、生奕科技股份有限公司、臻至科技有限公司、國立成功大學、國立虎尾科技大學及泰國、波蘭等團隊獲得。

龔明鑫表示，人工智慧（AI）已成為全球最重要的競爭之一，台灣在半導體與伺服器等AI硬體領域具備關鍵優勢，但下一階段更重要的是如何將AI轉化為百工百業的實際應用，讓產業真正因導入AI而產生效益。

龔明鑫指出，在行政院推動AI新十大建設架構下，經濟部負責推動AI應用落地，已建置超過50個具備AI自動化能力的試製場域，開發涵蓋23個重點產業的應用模型，並透過產業競爭力輔導團，在台灣北、中、南、東投入超過1000名輔導人員，協助超過2600家企業導入AI。

經濟部產業技術司表示，因應代理式AI（AgenticAI）與邊緣AI（Edge AI）的快速發展趨勢，這屆賽事成功引導產業投入最新AI技術，讓AI由被動回應的工具，進一步邁向具備自主判斷與任務執行能力的智慧夥伴。

經濟部指出，此次參賽作品橫跨醫療、資通訊、製造及教育等關鍵領域，結合台灣IC設計優勢，這屆有超過430個專案聚焦在AI輕量化應用，讓AI能深入感測器與工廠機台等終端設備即時運作。

龔明鑫 經濟部

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