基隆就博會盛大登場！60家企業積極搶才 展現在地就業動能

勞動部基隆地區大型就業博覽會25日在基隆市立體育館登場，吸引大批民眾踴躍參與，現場計有約1,500人次投遞履歷，初步媒合率達五成，展現良好徵才成效與就業動能。活動現場60家企業設攤徵才與求職民眾進行面試與媒合，整體互動熱絡。

勞動部長洪申翰25日親臨活動現場，他致詞時指出，基隆在交通與產業發展中扮演關鍵角色，因此勞動部期許未來能創造更多高薪且具潛力的工作機會，讓當地人才無需遠赴他鄉打拼。部長特別提到，現場不少職缺起薪超過4萬元，顯示出政府對提升經濟成果與薪資水準的重視。透過這場媒合活動，政府期望能整合中央與地方資源，將基隆打造為產業蓬勃發展的中心。這場活動不僅是為了幫民眾找工作，更是要建立一個長期的人才匯聚平台，共同推動城市進步。

本場活動中，整體職缺薪資結構具一定吸引力，約三分之一職缺起薪達4萬元以上。聯華食品、安普菱公司、豐兆航太、南京資訊及築間餐飲等企業職缺受到求職民眾高度關注，成為現場熱門投遞標的。洪申翰部長實地視察企業徵才媒合情形，宏岳國際作為在地青年返鄉創業的代表，分享了將和平島從傳統戲水景區推動產業在地化，轉型為「永續旅遊島」。

基隆市總工會、基隆市產職業企業總工會、基隆市全民勞工總工會等工協會團體也到現場設攤共襄盛舉，展現學員培訓的具體成果。基隆市總工會理事長江定發表示，總工會在勞動部補助下，辦理多元勞工教育研習、職前與在職訓練課程，有助於勞工提升技能。

活動現場設置中高齡職務再設計展示與體驗區，協助中高齡者了解工作內容與調整方式，降低就業門檻。三商家購安排求職者實際體驗POS機操作及收銀流程，並於體驗後進行現場面試，人資鄒副理表示，透過「先體驗、再面試」的模式，有效協助求職者了解工作內容，提升媒合精準度。

北分署除辦理大型就業博覽會外，後續亦將持續規劃中、小型徵才活動，並結合支援青年就業計畫、婦女再就業計畫以及中高齡就業促進措施等多元政策工具，協助不同族群依需求銜接職場。同時透過職業訓練、就業媒合及企業輔導等整合服務，持續強化區域就業支持網絡，協助民眾穩定就業、企業補實人力，促進整體勞動市場發展。歡迎有求職或求才服務的民眾及廠商，洽北分署轄區各就業中心，或至「台灣就業通」網站查詢相關資訊。