快訊

苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆就博會盛大登場！60家企業積極搶才 展現在地就業動能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
勞動部基隆地區大型就業博覽會吸引大批民眾踴躍參與，現場計有約 1,500人次投遞履歷，初步媒合率達5成，展現良好徵才成效與就業動能。圖／勞動部勞動力發展署北分署提供
勞動部基隆地區大型就業博覽會吸引大批民眾踴躍參與，現場計有約 1,500人次投遞履歷，初步媒合率達5成，展現良好徵才成效與就業動能。圖／勞動部勞動力發展署北分署提供

勞動部基隆地區大型就業博覽會25日在基隆市立體育館登場，吸引大批民眾踴躍參與，現場計有約1,500人次投遞履歷，初步媒合率達五成，展現良好徵才成效與就業動能。活動現場60家企業設攤徵才與求職民眾進行面試與媒合，整體互動熱絡。

勞動部長洪申翰25日親臨活動現場，他致詞時指出，基隆在交通與產業發展中扮演關鍵角色，因此勞動部期許未來能創造更多高薪且具潛力的工作機會，讓當地人才無需遠赴他鄉打拼。部長特別提到，現場不少職缺起薪超過4萬元，顯示出政府對提升經濟成果與薪資水準的重視。透過這場媒合活動，政府期望能整合中央與地方資源，將基隆打造為產業蓬勃發展的中心。這場活動不僅是為了幫民眾找工作，更是要建立一個長期的人才匯聚平台，共同推動城市進步。

本場活動中，整體職缺薪資結構具一定吸引力，約三分之一職缺起薪達4萬元以上。聯華食品、安普菱公司、豐兆航太、南京資訊及築間餐飲等企業職缺受到求職民眾高度關注，成為現場熱門投遞標的。洪申翰部長實地視察企業徵才媒合情形，宏岳國際作為在地青年返鄉創業的代表，分享了將和平島從傳統戲水景區推動產業在地化，轉型為「永續旅遊島」。

基隆市總工會、基隆市產職業企業總工會、基隆市全民勞工總工會等工協會團體也到現場設攤共襄盛舉，展現學員培訓的具體成果。基隆市總工會理事長江定發表示，總工會在勞動部補助下，辦理多元勞工教育研習、職前與在職訓練課程，有助於勞工提升技能。

活動現場設置中高齡職務再設計展示與體驗區，協助中高齡者了解工作內容與調整方式，降低就業門檻。三商家購安排求職者實際體驗POS機操作及收銀流程，並於體驗後進行現場面試，人資鄒副理表示，透過「先體驗、再面試」的模式，有效協助求職者了解工作內容，提升媒合精準度。

北分署除辦理大型就業博覽會外，後續亦將持續規劃中、小型徵才活動，並結合支援青年就業計畫、婦女再就業計畫以及中高齡就業促進措施等多元政策工具，協助不同族群依需求銜接職場。同時透過職業訓練、就業媒合及企業輔導等整合服務，持續強化區域就業支持網絡，協助民眾穩定就業、企業補實人力，促進整體勞動市場發展。歡迎有求職或求才服務的民眾及廠商，洽北分署轄區各就業中心，或至「台灣就業通」網站查詢相關資訊。

薪資 職缺 洪申翰 基隆 勞動部

延伸閱讀

影／就博會同框政見大車拚 謝國樑推AI課程 童子瑋提就業安全網

台東返鄉青年求助就業輔導 錄取並獲逾4萬元獎金

中市府挺您「婦」出！「婦女展薪再就業計畫」助女性重返職場 最高6萬元獎勵金

基隆打造北五堵智慧科技園區 謝國樑：建構銜接大台北核心門戶

相關新聞

智慧創新大賞 龔明鑫：下階段聚焦百工百業AI應用

經濟部今天舉行第2屆智慧創新大賞（Best AI Awards）頒獎典禮，經濟部長龔明鑫表示，台灣在半導體與伺服器等AI...

出席外科醫學會年會 賴總統提四方向推動智慧醫療、打造永續醫療體系

賴清德總統25日上午出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式時表示，未來將聚焦四大方向推動醫療發展，包括人才培育、改善醫療工作條件、發展智慧醫療，以及促進醫療永續發展。在人工智慧時代，各行各業均須推動數位與智慧轉型，政府已提出AI新十大建設，醫療體系亦須同步推進。

NCC稱「零委員」影響iPhone新機上市 王鴻薇：狼來了要喊幾次

國家通訊傳播委員會（NCC）3位現任委員將於7月31日任期屆滿，如行政院未能提名人選並經立法院同意通過，屆時NCC恐陷「零委員」，或影響iPhone等資通訊設備進口。國民黨立委王鴻薇今批「情勒」，慣用手機上市問題來向社會施壓，已造成各界反感。

首度沉浸式特覽看見重建力量 「與光同行」職災勞工重建特展熱鬧開幕

勞動部與財團法人職業災害預防及重建中心特別於勞動節前夕，在瓶蓋工廠台北製造所F棟，舉辦「與光同行-職災勞工重建特展」開幕記者會，勞動部部長洪申翰親自出席，並透過職災勞工真實故事分享，讓社會大眾關注職場安全與重建服務的重要。期盼透過本次特展，讓各界認識我國職災保護制度與重建服務的發展成果。

北車商場標案洩密 台鐵公司化後治理失序、安全未落地

台鐵公司台北車站商場經營權標案，在官方正式公告前得標結果提前外流，引發譁然，台鐵急忙追查誰洩密，試圖將焦點鎖定在某些特定個人，但對社會大眾來說，不是哪一個人口風不言說了出去，而是台鐵公司化後，竟然連企業經營上最基本的程序紀律與保密工作都守不住，也難怪攸關旅客的運送安全頻頻出包，再再顯示台鐵的內部治理鬆散、紀律失靈。

流通商戰／量販巨頭集體轉型 店中店成最後求生術？

消費習慣改變加上超商超市化的複合店型、超市侵蝕市場，大型量販業者普遍認為，單純開大型量販店已不再是未來趨勢，甚至業界還有更極端的說法：「量販已死」，而量販業的營運方式，也與過去有相當大的區別，「店中店」成為極常見的型態，業者的盤算為何？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。