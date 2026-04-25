出席外科醫學會年會 賴總統提四方向推動智慧醫療、打造永續醫療體系

賴清德總統25日上午出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式時表示，未來將聚焦四大方向推動醫療發展，包括人才培育、改善醫療工作條件、發展智慧醫療，以及促進醫療永續發展。在人工智慧時代，各行各業均須推動數位與智慧轉型，政府已提出AI新十大建設，醫療體系亦須同步推進。

賴總統致詞時表示，臺灣的醫療水準已躋身國際，也得到國際社會的肯定。從一般手術到器官移植皆具世界水準，且廣泛應用先進科技於外科醫療中，展現與國際無縫接軌的實力。特別是今年大會主題「外科領航 健康世界」，展現臺灣外科界的決心與抱負，期盼集結外科醫學會全體夥伴數十年來於各類手術中累積的經驗，為臺灣人民的健康打拚，成為國人健康的領航者，更為世界做出貢獻，與國際夥伴共同交流合作，達到健康世界的目標。

賴總統表示，身為醫師出身的總統，責無旁貸支持醫界發展。他上任後即成立「健康台灣推動委員會」，希望集結醫界與社會力量，讓國人健康、國家更強，也希望國際社會能夠看見臺灣、擁抱臺灣。

賴總統指出，政府已提高健保總額，近兩年採高推估成長率5.5%，並將原本應由公務預算支出的項目移出健保，兩年合計逾200億元，今年健保總額更首度突破新臺幣1兆元，目標是改善醫療人員待遇、提升設備與人才培育。此外，政府也持續調整醫療給付制度，強調「不同工、不同酬」，提高困難手術給付點數、保障點值，以改善內外婦兒四大科人才流失問題。

賴總統進一步說明，政府推動「健康台灣深耕計畫」，五年編列489億元，支持各級醫療機構與醫學會發展全人照護，面對不同生命階段的健康需求，政府也鼓勵各醫學會及醫療機構提出申請計畫，並由中央協助第一線醫療人員解決各項困難，進一步提升整體醫療服務品質，增進民眾健康福祉。

賴總統表示，未來將聚焦四大方向推動醫療發展，包括人才培育、改善醫療工作條件、發展智慧醫療，以及促進醫療永續發展。在人工智慧時代，各行各業均須推動數位與智慧轉型，政府已提出AI新十大建設，醫療體系亦須同步推進。

賴總統進一步指出，政府推動相關措施已逐步展現成果，醫療人力逐漸穩定，護理人力供給已回復至疫情前水準，未來也將持續留任醫檢師及各領域醫事人員，營造更完善的醫療工作環境，讓醫療人員能安心投入專業，並以守護生命為榮。

在智慧醫療方面，賴總統提到，政府亦積極推動醫療資訊標準化，目前已完成醫學中心醫療資料格式整合，未來將逐步擴及區域醫院、地區醫院及基層診所，建構完整醫療資訊系統，同步導入人工智慧，協助提升醫療服務效能。

在制度面方面，賴總統指出，《醫療事故預防及爭議處理法》已於2024年實施，建立醫療爭議處理機制。各醫療機構須設置關懷小組，在醫療爭議發生時即時提供關懷與協調，協助醫病雙方釐清問題，並降低訴訟風險，讓醫療人員不再單獨面對醫療糾紛。並強調，醫療人員與病人及家屬並非對立關係，政府透過法律制度協助醫病共同面對問題、尋求解決方案。

最後，賴總統表示，政府將持續與醫界攜手合作，透過預算投入、法制完善及政策推動，打造更優質的醫療環境，讓醫療專業人員有更大的發揮空間，並共同實現促進國人健康福祉的目標。