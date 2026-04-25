快訊

柯文哲夜赴醫院關切惹議！陳佩琪喊冤：沒要求改醫囑怎變施壓

12星座「不在意外表」排行曝光！巨蟹常素顏出門 第1名衣服越少越好

陸網熱議！疑土地糾紛…前任村支書開推土機「活埋」村民

聽新聞
0:00 / 0:00

NCC稱「零委員」影響iPhone新機上市 王鴻薇：狼來了要喊幾次

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）3位現任委員將於7月31日任期屆滿，如行政院未能提名人選並經立法院同意通過，屆時NCC恐陷「零委員」，或影響iPhone等資通訊設備進口。國民黨立委王鴻薇今批「情勒」，慣用手機上市問題來向社會施壓，已造成各界反感。

3位現任NCC委員將於今年7月底屆滿卸任，多項業務恐停擺，當中包括射頻器材進口的型式認證申請案的審查。

王鴻薇今表示，NCC又來情勒了。從iPhone 16上市開始，每年差不多時間，NCC都會用蘋果產品上市來情緒勒索威脅國人，其中理由更是千奇百怪，包括預算、人事等，但是每年到了要上市，就各種鬼轉開脫，每一次都被國人譏笑，沒有例外。

王鴻薇說，NCC一再當放羊的孩子，狼來了到底要喊幾次。兩天前，又出來放消息，說因為人事審查的關係「iPhone新機審查受阻今年恐無法登台」可能是之前太難看，卓榮泰留了後路，先說會盡力但坦言沒有十足的把握。

王鴻薇說，回顧NCC過去的說法。iPhone 16上市前威脅，因委員出席人數不足無法開會，連帶影響IPHONE16上市時程。強逼立法院通過人事案；結果是，人事案未通過，iPhone 16如期上市。

王鴻薇提到，iPhone 17上市前威脅，單位預算若照在野黨提案，將影響iPhone 17、Switch 2將無法上市，要強逼通過相關預算；結果是，結果iPhone 17、Switch 2都順利在台灣開賣。

王鴻薇說，iPhone 18上市前威脅，NCC癱瘓，蘋果摺疊機無法進入台灣。去年她已經說了，NCC就是「最大詐騙集團」，這種慣於用手機上市問題來向社會施壓，已經造成各界的反感，讓國人清楚，NCC竟把iPhone上市成為執政黨政治工具。

NCC 王鴻薇 iPhone

延伸閱讀

說服全球頂尖玻璃大廠為iPhone改裝生產線、重啟1962年化學製程 賈伯斯辦到了

第一代iPhone發表會完全沒出包 賈伯斯還打電話給星巴克惡作劇要外帶四千杯拿鐵

不請卓榮泰備詢...翁曉玲痛罵：違法違憲 你沒資格上台

響應世界地球日！遠傳4月底前推「手機、行動電源」舊換新加碼補助

相關新聞

出席外科醫學會年會 賴總統提四方向推動智慧醫療、打造永續醫療體系

賴清德總統25日上午出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式時表示，未來將聚焦四大方向推動醫療發展，包括人才培育、改善醫療工作條件、發展智慧醫療，以及促進醫療永續發展。在人工智慧時代，各行各業均須推動數位與智慧轉型，政府已提出AI新十大建設，醫療體系亦須同步推進。

NCC稱「零委員」影響iPhone新機上市 王鴻薇：狼來了要喊幾次

國家通訊傳播委員會（NCC）3位現任委員將於7月31日任期屆滿，如行政院未能提名人選並經立法院同意通過，屆時NCC恐陷「零委員」，或影響iPhone等資通訊設備進口。國民黨立委王鴻薇今批「情勒」，慣用手機上市問題來向社會施壓，已造成各界反感。

首度沉浸式特覽看見重建力量 「與光同行」職災勞工重建特展熱鬧開幕

勞動部與財團法人職業災害預防及重建中心特別於勞動節前夕，在瓶蓋工廠台北製造所F棟，舉辦「與光同行-職災勞工重建特展」開幕記者會，勞動部部長洪申翰親自出席，並透過職災勞工真實故事分享，讓社會大眾關注職場安全與重建服務的重要。期盼透過本次特展，讓各界認識我國職災保護制度與重建服務的發展成果。

北車商場標案洩密 台鐵公司化後治理失序、安全未落地

台鐵公司台北車站商場經營權標案，在官方正式公告前得標結果提前外流，引發譁然，台鐵急忙追查誰洩密，試圖將焦點鎖定在某些特定個人，但對社會大眾來說，不是哪一個人口風不言說了出去，而是台鐵公司化後，竟然連企業經營上最基本的程序紀律與保密工作都守不住，也難怪攸關旅客的運送安全頻頻出包，再再顯示台鐵的內部治理鬆散、紀律失靈。

流通商戰／量販巨頭集體轉型 店中店成最後求生術？

消費習慣改變加上超商超市化的複合店型、超市侵蝕市場，大型量販業者普遍認為，單純開大型量販店已不再是未來趨勢，甚至業界還有更極端的說法：「量販已死」，而量販業的營運方式，也與過去有相當大的區別，「店中店」成為極常見的型態，業者的盤算為何？

【專家之眼】非核家園的代價，已開始浮現

近期一連串訊號顯示，我國能源政策正逐步走向重新檢視。核安會主委指出核電有助於電價穩定，台電已提出核三廠再運轉計畫並進入實質審查，經濟部也表示，核電在國際能源價格波動下，具有一定的緩衝作用。這些變化，不只是技術層面的進展，更反映政策思維正從單一目標，轉向更務實的整體考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。