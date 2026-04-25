NCC稱「零委員」影響iPhone新機上市 王鴻薇：狼來了要喊幾次

國家通訊傳播委員會（NCC）3位現任委員將於7月31日任期屆滿，如行政院未能提名人選並經立法院同意通過，屆時NCC恐陷「零委員」，或影響iPhone等資通訊設備進口。國民黨立委王鴻薇今批「情勒」，慣用手機上市問題來向社會施壓，已造成各界反感。

3位現任NCC委員將於今年7月底屆滿卸任，多項業務恐停擺，當中包括射頻器材進口的型式認證申請案的審查。

王鴻薇今表示，NCC又來情勒了。從iPhone 16上市開始，每年差不多時間，NCC都會用蘋果產品上市來情緒勒索威脅國人，其中理由更是千奇百怪，包括預算、人事等，但是每年到了要上市，就各種鬼轉開脫，每一次都被國人譏笑，沒有例外。

王鴻薇說，NCC一再當放羊的孩子，狼來了到底要喊幾次。兩天前，又出來放消息，說因為人事審查的關係「iPhone新機審查受阻今年恐無法登台」可能是之前太難看，卓榮泰留了後路，先說會盡力但坦言沒有十足的把握。

王鴻薇說，回顧NCC過去的說法。iPhone 16上市前威脅，因委員出席人數不足無法開會，連帶影響IPHONE16上市時程。強逼立法院通過人事案；結果是，人事案未通過，iPhone 16如期上市。

王鴻薇提到，iPhone 17上市前威脅，單位預算若照在野黨提案，將影響iPhone 17、Switch 2將無法上市，要強逼通過相關預算；結果是，結果iPhone 17、Switch 2都順利在台灣開賣。

王鴻薇說，iPhone 18上市前威脅，NCC癱瘓，蘋果摺疊機無法進入台灣。去年她已經說了，NCC就是「最大詐騙集團」，這種慣於用手機上市問題來向社會施壓，已經造成各界的反感，讓國人清楚，NCC竟把iPhone上市成為執政黨政治工具。