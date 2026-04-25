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首度沉浸式特覽看見重建力量 「與光同行」職災勞工重建特展熱鬧開幕

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
職災個案連小姐（左）與勞動部長洪申翰（右）分享自身職災及重建經驗。圖／勞動部提供
職災個案連小姐（左）與勞動部長洪申翰（右）分享自身職災及重建經驗。圖／勞動部提供

勞動部與財團法人職業災害預防及重建中心特別於勞動節前夕，在瓶蓋工廠台北製造所F棟，舉辦「與光同行-職災勞工重建特展」開幕記者會，勞動部部長洪申翰親自出席，並透過職災勞工真實故事分享，讓社會大眾關注職場安全與重建服務的重要。期盼透過本次特展，讓各界認識我國職災保護制度與重建服務的發展成果。

洪申翰表示，《勞工職業災害保險及保護法》的施行，是我國職災保障制度的重要里程碑，逐步建構起災前預防、災後補償到災後重建的制度支持。近年來，勞動部除設置專責重建中心外，也持續推動職能復健專責醫院及專業服務人員（PAS）服務網絡，協助職災勞工從受傷初期、醫療復健、法律權益諮詢到重返職場，獲得更完整且連續的支持。

本次特展不僅是政策推動成果，更希望透過真實生命故事與沉浸式展覽體驗，促進社會大眾理解職災勞工在復原與重建過程中所面對的挑戰，進一步凝聚政府、企業與社會對友善職場環境的共同關注與支持。

記者會中，邀請分享者連小姐分享自身經歷。她於19歲時通勤職災造成脊髓損傷，歷經長期醫療與復健後，持續投入助人工作，以自身經驗陪伴其他傷者。連小姐表示，雖然身體受到限制，但仍希望發揮自身力量幫助他人；其生命歷程亦呼應本次展覽所傳達的重建精神，展現職災勞工在遭逢重大傷病後，仍逐步勇敢走向新生活的強大力量。

中心表示「與光同行-職災勞工重建特展」除呈現制度發展與服務成果外，也希望藉由展覽讓更多民眾理解，職災重建並非個人的孤軍奮戰，而需要制度、專業團隊及社會支持共同接住每一位受傷勞工。唯有透過更多理解與支持，才能持續打造更安全、更友善的工作與生活環境。

《與光同行-職災勞工重建特展》自即日起至5月4日止，於瓶蓋工廠台北製造所F棟開放免費參觀，誠摯邀請企業團體、勞工朋友與社會大眾於展覽期間踴躍前往，共同認識職災預防的重要性，並見證臺灣職災保護網的成長與溫暖。

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