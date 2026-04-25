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【專家之眼】非核家園的代價，已開始浮現

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
外界質疑民進黨「非核家園」政策轉彎，賴總統日前表示，去年核三廠二號機停轉後就達到「非核家園」目標。記者林伯東／攝影
外界質疑民進黨「非核家園」政策轉彎，賴總統日前表示，去年核三廠二號機停轉後就達到「非核家園」目標。記者林伯東／攝影

近期一連串訊號顯示，我國能源政策正逐步走向重新檢視。核安會主委指出核電有助於電價穩定，台電已提出核三廠再運轉計畫並進入實質審查，經濟部也表示，核電在國際能源價格波動下，具有一定的緩衝作用。這些變化，不只是技術層面的進展，更反映政策思維正從單一目標，轉向更務實的整體考量。

非核家園」曾是能源轉型的重要方向，背後蘊含減碳、環境保護與安全等價值，初衷並非沒有道理。但在實際推動過程中，其成本與壓力也逐漸浮現。這幾年來，電價多次調整，政府投入大量預算補貼，企業對供電穩定的疑慮升高，民眾對電費帳單的感受也愈來愈直接。這些變化提醒我們，能源政策不只是理念選擇，更與每個人的生活息息相關。

放眼國際，能源情勢的不確定性早已成為常態。俄烏戰爭延續至今，中東局勢反覆升溫，全球油氣價格與供應鏈持續震盪。對高度依賴進口能源的台灣而言，這些外部變數最終都會反映在成本上，進而影響電價與產業競爭力。當能源風險升高，單一能源路徑的限制也會愈發明顯。

也因此，近年包括美國、日本、韓國及歐洲多國，都重新檢視核電在能源結構中的角色。在減碳與能源安全的雙重壓力下，核電被視為一種可長時間穩定供電的選項。這樣的調整，不是政策倒退，而是因應現實條件的修正。

當然，核電絕非萬靈丹，安全更是不可妥協的前提。核三廠再運轉審查需經過老化評估、耐震檢測與現場查證等程序，本就需要時間，相關機制也不應因任何壓力而被簡化或加速。唯有在安全無虞的基礎上，社會才有進一步討論能源選項的空間。

但安全與討論並不衝突。在確保安全的前提下，台灣更需要的是理性面對能源配置問題。能源政策不該停留在「要或不要」，而是回到「如何搭配」的務實思考。再生能源具備減碳優勢，但受天候影響較大；火力發電可作為調度支撐，卻伴隨排放與空汙壓力；核電則能提供穩定供電與價格相對平穩的基礎。如何在不同能源之間取得平衡，才是關鍵。

如果能源結構無法兼顧穩定與成本，影響將層層擴大：電價上升，企業成本增加，投資意願下降，最終回到民眾生活壓力。這樣的連鎖反應，已經不是抽象問題，而是逐步在現實中發生。因此，對既有政策進行檢討與調整，是負責任治理的一部分，而非立場改變的問題。

回到民生本質，人民的期待其實很簡單：電要穩、價格要合理、環境要能永續。節能與提升效率，是最立即可行的方向；再生能源的發展，也應持續推進；同時，對於具備穩定供電能力的能源選項，也應在安全前提下納入評估。多元配置不是折衷，而是降低風險的必要手段。

面對國際局勢變動與內部需求壓力，台灣的能源政策正站在調整的關鍵點上。如何在理想與現實之間取得平衡，考驗的不只是政策能力，也關係到未來發展的空間。唯有回到務實與理性的討論，才能讓民眾安心用電、企業穩定經營，讓能源政策真正服務於民生與經濟發展。

核安會主委陳明真日前在立院備質詢，針對核三再運轉計畫表示，目前按部就班在審查，無法加速。圖／聯合報系資料照片
核安會主委陳明真日前在立院備質詢，針對核三再運轉計畫表示，目前按部就班在審查，無法加速。圖／聯合報系資料照片

環境保護 經濟部 台電 非核家園 核電 能源政策 電價

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