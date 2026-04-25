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推演美伊戰爭最壞情境 全球恐陷停滯性通膨

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導
台灣今年出口、投資兩大數據亮眼，關鍵在於AI需求非常強勁。（路透）
台灣今年出口、投資兩大數據亮眼，關鍵在於AI需求非常強勁。（路透）

美伊戰爭開打近兩個月，陷入停火僵局，第二輪和談遲遲沒有進展，對於全球總體經濟的影響，台經院推演了三種情境預估，若戰事一個月內結束，影響約一季就恢復；如果到五月中旬、六月才結束，各國石油存量耗盡及戰備資源用盡，就會影響實體經濟；若持續半年以上，全世界會進入停滯性通膨，只要物價成長兩位數加上經濟衰退，對經濟傷害就會難以承受。

台經院也出具最新預測指出，儘管美伊戰事造成國際機構下修全球經濟成長，但台灣受惠於人工智慧（ＡＩ）強勁需求，大幅上修今年出口及民間投資，並將我國今年經濟成長率上修到百分之七點五六，較一月預測值百分之四點○五大幅上修。

不光台積一枝獨秀

台經院院長張建一指出，「台灣去年經濟成長百分之八以上，今年又能有百分之七以上，經濟表現真的相當令人驚艷。」台灣今年出口、投資兩大數據亮眼，但最關鍵仍是ＡＩ需求非常強勁。

他也提醒，雖然中東戰事目前對美國影響還好，但比較擔心通膨，一旦通膨再起，美國民眾會大幅縮減消費，對ＡＩ的應用就會有影響，目前仍需持續觀察。

台灣今年經濟表現亮眼，是否又是台積電一枝獨秀？台經院景氣預測中心主任孫明德指出，不能只看台積電資本支出沒有上修，此次上修成長率，主要是ＡＩ需求帶動記憶體出口，廠商廠辦及零組件都增加，相關周邊廠商都也都增加，是均衡成長，不是台積電一枝獨秀。

台經院也預測今年消費者物價指數（ＣＰＩ）成長率為百分之一點八九，較前次預測值上修○點二三個百分點，尚不及百分之二的通膨警戒線。孫明德直言，此次僅小幅上修全年ＣＰＩ預測值，主要是政府供給面救援的政策奏效，不只台灣，日本、南韓都有類似政策，透過補貼政策穩定物價，以免傷害經濟基本面。

油價漲勢牽動決策

由於澳洲及新加坡接續升息，祭出貨幣緊縮政策抑制通膨，外界好奇，台灣央行會比照辦理嗎？擔任中央銀行理事的張建一表示，如果中東戰事持續一百五十天以上，導致油價大幅上漲到中油無法再吸收，政府也不能補貼，當中油不得不漲油價，且反映在消費者物價指數，央行就會出手祭出緊縮性貨政策。

關於物價，孫明德指出，戰事對美國物價衝擊主要是公共運輸及飛機，呈現兩位數上漲，其他不明顯。但經濟學人分析，能源價格在各國影響不一，東南亞如緬甸、菲律賓等國政府沒錢補貼，衝擊較大，但台、韓、日、印尼政府都是以財政補貼抵擋能源對物價影響，影響不大。

孫明德說，因為補貼政策有效緩解物價影響，台經院預估今年加上油價衝擊，全年ＣＰＩ也不會破百分之二，三月央行利率政策仍按兵不動，但接下來會在抗通膨及保成長之間左右為難。

美國 中東 台積電

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