聽新聞
0:00 / 0:00
台經院估今年GDP增7.56% 強調AI不會泡沫化
受惠AI需求持續強勁，台經院昨（24）日公布今年經濟成長率預測為7.56%，較1月大幅上修3.51個百分點。台經院長張建一表示，台積電法說會已確認客戶並無超額下單，顯示需求具真實性；台股逼近4萬點，反映企業對未來獲利的預期，「AI不會泡沫」，長線投資動能可望延續至少20年。
台經院同時公布3月營業氣候測驗點，製造業受中東情勢等不確定因素影響，多數業者對未來半年轉趨審慎，指數微降至95.95點；服務業則受惠股市多頭，證券與保險業表現帶動，升至97.50點；營建業雖有公共建設支撐，但房市交易量縮，指數下滑至91.19點，已連續三個月走跌。
張建一指出，今年GDP預測大幅上調，關鍵在於出口與投資同步強勁，核心仍是AI需求。他並引述魏哲家說法，強調目前AI訂單不存在重複下單或灌水情形，需求屬實，帶動整體供應鏈擴張。
在產業結構方面，除科技業持續領軍外，去年受低價競爭衝擊的傳統產業也出現回溫跡象。
張建一分析，傳產最困難時期已過，首季表現已優於去年，有助出口結構轉趨穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。