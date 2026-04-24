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台經院估今年GDP增7.56% 強調AI不會泡沫化

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
受惠AI需求持續強勁，台經院昨（24）日公布今年經濟成長率預測為7.56%，較1月大幅上修3.51個百分點。 聯合報系資料照
受惠AI需求持續強勁，台經院昨（24）日公布今年經濟成長率預測為7.56%，較1月大幅上修3.51個百分點。 聯合報系資料照

受惠AI需求持續強勁，台經院昨（24）日公布今年經濟成長率預測為7.56%，較1月大幅上修3.51個百分點。台經院長張建一表示，台積電法說會已確認客戶並無超額下單，顯示需求具真實性；台股逼近4萬點，反映企業對未來獲利的預期，「AI不會泡沫」，長線投資動能可望延續至少20年。

台經院同時公布3月營業氣候測驗點，製造業受中東情勢等不確定因素影響，多數業者對未來半年轉趨審慎，指數微降至95.95點；服務業則受惠股市多頭，證券與保險業表現帶動，升至97.50點；營建業雖有公共建設支撐，但房市交易量縮，指數下滑至91.19點，已連續三個月走跌。

各機構預測今年經濟成長率
各機構預測今年經濟成長率

張建一指出，今年GDP預測大幅上調，關鍵在於出口與投資同步強勁，核心仍是AI需求。他並引述魏哲家說法，強調目前AI訂單不存在重複下單或灌水情形，需求屬實，帶動整體供應鏈擴張。

在產業結構方面，除科技業持續領軍外，去年受低價競爭衝擊的傳統產業也出現回溫跡象。

張建一分析，傳產最困難時期已過，首季表現已優於去年，有助出口結構轉趨穩定。

中東 台經院 指數

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