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輸入性通膨尚可控 央行理事：台灣目前無升降息空間

中央社／ 台北24日電
中東戰事延燒，引發輸入性通膨疑慮。示意圖／AI生成
中東戰事延燒，引發輸入性通膨疑慮。示意圖／AI生成

中東戰事延燒，引發輸入性通膨疑慮，外界關注央行是否採取預防性升息。央行理事、台經院院長張建一今天表示，台灣目前消費者物價指數（CPI）年增率不及2%，且經濟成長率突破7%，「沒有升降息空間」。

台經院今天發布經濟預測，儘管中東戰事干擾，台灣受惠於AI需求強勁，帶動出口、投資雙引擎，大幅上修今年經濟成長率預測值至7.56%；物價方面，中東戰事導致國際原物料價格飆漲，但因政府祭出物價穩定措施，輸入性通膨壓力可控，預測2026年CPI成長率為1.89%，低於2%的通膨警戒線。

張建一表示，央行總裁楊金龍日前提及，如果物價持續上漲，央行會出手執行緊縮貨幣政策；不過觀察最新經濟數據，中東戰事爆發後，3月CPI漲幅未顯著攀高，且主要機構對今年CPI上漲率的預測值多在1.8%至1.9%，經濟成長率則在7%之上，其實都沒有升降息空間。

台經院景氣預測中心主任孫明德補充，通膨分為供給面推升及需求面推動，這次通膨屬於前者，由成本上漲所引發；對付供給面通膨不應以央行升息的方法應對，而是採取降低貨物稅、補貼等作法，從源頭壓抑物價，傳導至後端的效果也會減弱。

孫明德直言，台經院此次僅小幅上修全年CPI預測值，就是因政府供給面救援的政策奏效。其實不只台灣，日本、韓國都有類似政策，透過補貼政策穩定物價，以免傷害經濟基本面。

張建一說，除非中東戰爭演變為長期事件，持續150天以上，影響荷莫茲海峽運輸，油價漲到中油撐不下去，政府也沒辦法撥補、增資，壓力就會上升；當中油不得不漲價，並反映至CPI漲幅，央行就會出手進行緊縮貨幣政策。

中東戰事 中東 台經院

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