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國發基金挺地方創生 振興融資方案受理期限展延1年

中央社／ 台北24日電

國發基金加碼挺地方創生，今天透過新聞稿宣布「協助地方創生事業振興融資方案」申請受理展延至116年6月30日，以促進城鄉經濟均衡發展。國發基金統計，截至115年3月為止，已協助58案地方創生事業取得金融機構新台幣1.75億元營運資金。

113年颱風凱米襲台，帶來嚴重災情，當年國發會宣布啟動國發基金協助地方創生事業振興融資方案，透過利息補貼等措施，協助地方創生事業取得復甦與營運發展所需資金。

國發基金今天發布新聞稿指出，此方案上路以來，地方創生團隊反應良好，因此國發基金將申貸辦理期間延長至116年6月30日止，延長1年。

國發基金表示，此方案提供每一地方創生事業向金融機構申請融資時，最高500萬元的信用融資保證；而且為了減輕地方創生事業的利息負擔，國發基金提供依中華郵政2年期定期儲金機動利率加0.5%的利息補貼，補貼期限最長可達3年（第3年補貼利息1/2），且保證期間的手續費全額由國發基金負擔。

國家發展委員會主委葉俊顯表示，一般經濟發展樣貌是從產業到生活，地方創生則是從生活擴及地方的產業發展型態，不只呈現地方經濟與文化，更將成為台灣經濟發展的重要力量。

葉俊顯表示，前幾年颱風凱米釀災，雲林水林地方創生團隊適時獲得此方案資金協助，農場得以加快整復與生產重整，並於秋季後逐步恢復正常營運；屏東恆春團隊也透過方案的資金協助，強化「數位遊牧」與「地方節慶」的結合，吸引外部資金導入，帶動地方採購與穩定創造就業機會，將地方創生經驗轉化為可持續輸出的商業模式。

國發基金指出，希望透過延長方案申請受理期限與利息補貼等協助，作為地方創生團隊堅實後盾，陪伴更多地方創生事業穩步成長，實現經濟均衡發展的願景。

國發基金

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