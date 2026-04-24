油價成本未能充分轉嫁 惠譽：中油煉製及銷售今年將出現重大虧損

國際評級機構惠譽已將台灣中油評等展望由「穩定」調整為「負向」，反映出在油價走高及成本未能充分轉嫁。惠譽並預期，中油的煉製及銷售事業部門今年將出現重大虧損，因基於維持國內油品價格與供應穩定的政策角色，轉嫁成本能力仍受限制。

惠譽評等將中油的外幣長期發行人違約評等 (IDR) 評等展望由「穩定」調整為「負向」，並確認其評等為「AA」。此次展望調整反映出在油價走高及成本未能充分轉嫁的之下，中油能否將利息保障倍數恢復至4.0倍以上，仍存在不確定性。若改善速度慢於惠譽預期，例如因國際原油供需失衡情況持續較久，或成本轉嫁持續不足，則可能引發負向評等行動。

惠譽預期，中油的煉製及銷售事業部門於2026年將出現重大虧損，因基於維持國內油品價格與供應穩定的政策角色，轉嫁成本的能力仍將受到限制。相關事業部門營運表現須待伊朗危機過後、原油價格自高檔回落後，才會出現回升。

此外，中油財務水準疲弱，惠譽預期中油的信用指標將於2026年惡化，並於2027年至2029年間逐步改善。EBITDA淨槓桿率多年來一直維持在與「ccc」類別相符的水準，且在缺乏具實質意義的政府資本支持及足夠成本轉嫁機制的情況下，可能持續處於偏高水準。然而，鑑於該公司具備強烈的政策性角色，惠譽預期中油疲弱的財務狀況不致干擾其營運。

惠譽預估，EBITDA利息保障倍數將自2025年的2.6倍降至2026年的2.3倍，其後隨利潤率改善，於2028年回升至5.2倍，大致與中油過往的復甦周期一致。由於中油以舉債方式支應政府要求的資本支出計畫，包括大規模投資於擴充天然氣基礎設施及升級其石化產能，EBITDA淨槓桿水準可能仍將維持在高檔。

惠譽評估中油在維護政府政策方面的角色為「很強」，反映作為台灣唯一天然氣供應商及主要煉製油品供應商的地位。中油並肩負維持台灣戰略石油儲備的任務。有鑒於中油是台灣債券市場的主要借款人，並被市場視為類似於政府的借款人。中油若有任何違約，將危及台灣能源安全並可能嚴重影響其他政府相關實體的融資能力。