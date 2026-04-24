快訊

先前才因減肥過度當場昏倒 泫雅「胖到變形」嚇壞網友

醫界首例！眼皮塞滿近千顆眼結石 電競國手眼角膜受損被迫禁賽

聽新聞
0:00 / 0:00

油價成本未能充分轉嫁 惠譽：中油煉製及銷售今年將出現重大虧損

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
中油示意圖。聯合報系資料照
中油示意圖。聯合報系資料照

國際評級機構惠譽已將台灣中油評等展望由「穩定」調整為「負向」，反映出在油價走高及成本未能充分轉嫁。惠譽並預期，中油的煉製及銷售事業部門今年將出現重大虧損，因基於維持國內油品價格與供應穩定的政策角色，轉嫁成本能力仍受限制。

惠譽評等將中油的外幣長期發行人違約評等 (IDR) 評等展望由「穩定」調整為「負向」，並確認其評等為「AA」。此次展望調整反映出在油價走高及成本未能充分轉嫁的之下，中油能否將利息保障倍數恢復至4.0倍以上，仍存在不確定性。若改善速度慢於惠譽預期，例如因國際原油供需失衡情況持續較久，或成本轉嫁持續不足，則可能引發負向評等行動。

惠譽預期，中油的煉製及銷售事業部門於2026年將出現重大虧損，因基於維持國內油品價格與供應穩定的政策角色，轉嫁成本的能力仍將受到限制。相關事業部門營運表現須待伊朗危機過後、原油價格自高檔回落後，才會出現回升。

此外，中油財務水準疲弱，惠譽預期中油的信用指標將於2026年惡化，並於2027年至2029年間逐步改善。EBITDA淨槓桿率多年來一直維持在與「ccc」類別相符的水準，且在缺乏具實質意義的政府資本支持及足夠成本轉嫁機制的情況下，可能持續處於偏高水準。然而，鑑於該公司具備強烈的政策性角色，惠譽預期中油疲弱的財務狀況不致干擾其營運。

惠譽預估，EBITDA利息保障倍數將自2025年的2.6倍降至2026年的2.3倍，其後隨利潤率改善，於2028年回升至5.2倍，大致與中油過往的復甦周期一致。由於中油以舉債方式支應政府要求的資本支出計畫，包括大規模投資於擴充天然氣基礎設施及升級其石化產能，EBITDA淨槓桿水準可能仍將維持在高檔。

惠譽評估中油在維護政府政策方面的角色為「很強」，反映作為台灣唯一天然氣供應商及主要煉製油品供應商的地位。中油並肩負維持台灣戰略石油儲備的任務。有鑒於中油是台灣債券市場的主要借款人，並被市場視為類似於政府的借款人。中油若有任何違約，將危及台灣能源安全並可能嚴重影響其他政府相關實體的融資能力。

價格 油價 惠譽

延伸閱讀

經濟日報社論／因應中東戰事 無需特別預算

政院穩物價 再祭三措施因應中東局勢變化

台灣比照澳洲、新加坡升息？央行理事提三具體條件

運將可補貼油價6千元 民生天然氣5月凍漲

相關新聞

NVIDIA、Google、Apple籲川普別課晶片重稅？ 龔明鑫：他們有在push

美國總統川普再度點名台灣為晶片供應最大來源，稱美將在短時間內取得全球近50%晶片市場份額，更說一年半後將對不到美國設廠的晶片公司課以極高關稅。對此，立委呼籲採購台灣晶片的輝達（NVIDIA）、Google、Apple等美商大廠應向川普建言，經濟部長則龔明鑫透露，「他們有在push」。

油價成本未能充分轉嫁 惠譽：中油煉製及銷售今年將出現重大虧損

國際評級機構惠譽已將台灣中油評等展望由「穩定」調整為「負向」，反映出在油價走高及成本未能充分轉嫁。惠譽並預期，中油的煉製及銷售事業部門今年將出現重大虧損，因基於維持國內油品價格與供應穩定的政策角色，轉嫁成本能力仍受限制。

行政院核定近百億元 提升軌道結構安全

行政院核定近百億元「軌道結構安全提升計畫」，國營台灣鐵路股份有限公司將加強鐵路整體結構強度及實施機械化軌道養護作業，透過更新養路機械與汰換老舊機具，全面提升行車安全及整體服務品質。

夏季用電高峰恐大停電？ 龔明鑫：供電量沒問題

5月將至，即將進入用電高峰期。立委提到2022年曾發生0303全國大停電，關切2026年政府能否宣示，不會因為電網老舊、設備問題，又發生大停電。經濟部長龔明鑫指出，目前供電量沒有問題，電網韌性正在積極改善當中。

MOU、ART尚未送立院審議 龔明鑫：等待美方行政公告

台美關稅貿易兩份協定MOU、ART，完整內容目前仍未送至立法院審議，立委關切未來可能不會生效或必須重啟談判。經濟部長龔明鑫表示，正在等待美方行政公告才算完成程序，美方正在重建法源依據；台美雙方持續保持聯絡，希望原來談好的結果，可以鞏固住。

興達電廠「超長測試」惹議 台電澄清是依規定定期維護

高雄興達電廠4號燃煤機組近日進行長達60小時的併聯測試，引發地方民代與居民對「假測試、真發電」及空汙加劇的強烈質疑，台電今天回應，此次例行測試為依循經濟部規範，測試期間的併聯發電時數將「全數計入」全年720小時的運轉上限，排放數據皆採24小時連線環保局嚴密監控，絕無規避規範的情事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。