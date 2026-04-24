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中央大學與熙特爾新能源成立研發中心 引領永續能源未來

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中央大學與熙特爾新能源成立研發中心，左起為熙特爾新能源董事長林聖澤、國科會副主委林法正及中央大學校長蕭述三。圖／熙特爾提供
中央大學與熙特爾新能源成立研發中心，左起為熙特爾新能源董事長林聖澤、國科會副主委林法正及中央大學校長蕭述三。圖／熙特爾提供

為全面強化國家整體電網之運作韌性，中央大學與台灣儲能系統整合領導企業熙特爾新能源今日舉行簽約儀式，宣布共同成立「模組化儲能系統整合與智慧型微電網技術研發中心」。雙方將展開為期三年的產學深度合作，企業每年投入新台幣2000萬元，開發次世代智慧能源管理技術，將人工智慧深度導入電力控制架構。

國科會政務副主委林法正致詞時表示，此項計畫為國科會產學研發中心計畫推動項目之一。中央大學在電力與永續科技領域長期扮演關鍵角色。林法正指出，中央大學在微電網領域已深耕多年，早在數年前便由陳正一教授主持國科會工程處計畫，建置中型微電網示範場域，累積扎實的技術基礎。期盼中央大學不僅在微電網與儲能前瞻技術持續領先，更能透過與熙特爾新能源的合作，將技術推向產業應用，讓研發成果真正落地。

中央大學校長蕭述三表示，此次與熙特爾新能源成立聯合研發中心，不僅能將學校在電機工程、資訊工程等領域的前瞻技術與真實產業需求精準對接，更為碩博士生提供了接觸第一線市場與實務挑戰的場域，打造「學研整合、實務參與」的完整人才培育鏈。

熙特爾新能源董事長林聖澤也對此次合作充滿期待，作為儲能系統整合的領導者，深知未來市場的勝負在於「軟硬體整合的智慧化深度」。中央大學在 AI 電力控制與微電網技術上的深厚基礎，是邁向國際市場、推動儲能系統「模組化」與「智慧化」的最佳助力。

中央大學與熙特爾新能源的這項合作，預計將在未來三年內取得多項關鍵專利與技術突破，將有助於台灣儲能產業轉向高附加價值的智慧化能源服務。

人工智慧 國科會 中央大學

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