NVIDIA、Google、Apple籲川普別課晶片重稅？ 龔明鑫：他們有在push

美國總統川普再度點名台灣為晶片供應最大來源，稱美將在短時間內取得全球近50%晶片市場份額，更說一年半後將對不到美國設廠的晶片公司課以極高關稅。對此，立委呼籲採購台灣晶片的輝達（NVIDIA）、Google、Apple等美商大廠應向川普建言，經濟部長則龔明鑫透露，「他們有在push」。

行政院長卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。對於台美關稅貿易兩分協定MOU、ART，完整內容目前仍未送至立法院審議，立委洪毓祥質詢問及，在沒有牽扯到機密的情況之下，是否可以先送一些內容給立委參考？

卓榮泰答詢表示，談判團隊剛回來的時候，政府有公布了一些內容。龔明鑫說，MOU的部分，美國貿易代表署官網有公布Fact Sheet（事實清單），完整內容還沒有做行政上的公布。至於ART，卓榮泰說，也還沒有確定，正在做法律工具的轉換。

卓榮泰提到，美方正啟動301調查當中。MOU、ART在談判團隊剛回來時候，政府有公開一部分資訊，目前還不確定，不過政府依照這些內容，正在跟美方確認，也確保我方在ART當中所得到的待遇。另增加晶片產能相關議題，龔明鑫說，還在跟美方協商當中，尚須等232條款公布。

洪毓祥指出，川普又公開點名台灣，稱美國要取得全球50%晶片市場；美官員指台積電（2330）承諾1,650億美元、美光（Micron）承諾2,000億美元，加上我政府承諾投資5,000億美元，估最終有1兆美元將投資美國。龔明鑫強調，台美經貿最重要還是根據MOU，雙方MOU怎麼簽訂，我方就照MOU來做。

洪毓祥談及，台灣半導體晶片出口，加上延伸性產品，全球市占率大約76%。現在川普威脅，如果不到美國設廠，就課以重稅；他詢問，半導體晶片的課稅，怎麼課？龔明鑫坦言，川普還沒有定清楚，現在半導體晶片是還沒有課稅，也就是零。

洪毓祥舉例，假設輝達下晶片訂單給台積電，這批晶片最後會進到輝達貨倉，之後若要運送到美國，依法規定輝達要付關稅；即使換成Google下訂單給台灣製造廠，成品也會面臨運到美國被課稅的情況。

龔明鑫解釋，目前而言，比如對冷氣機的業者課稅，的確是課進口商的稅。當進口商被課稅，稅率若提高，將會反映給代工商。

洪毓祥認為，若以半導體供應鏈為例，台積電被課稅會轉嫁，金額由Nvidia、Google、Apple這些美商大廠來承擔，所以美商大廠應該去向川普push，不要對非美國製造的晶片課重稅。龔明鑫透露，「他們有在push」。

至於台灣半導體產業，洪毓祥表示，「我們的半導體太強，不用讓太多，可以強勢一點」。龔明鑫則說，政府基本上尊重廠商，業者因為商業上的原因到美國去布局，政府表達尊重也提供協助。