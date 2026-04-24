行政院核定近百億元 提升軌道結構安全

行政院核定近百億元「軌道結構安全提升計畫」，國營台灣鐵路股份有限公司將加強鐵路整體結構強度及實施機械化軌道養護作業，透過更新養路機械與汰換老舊機具，全面提升行車安全及整體服務品質。

台鐵公司營運路線遍及全國，列車班次日漸密集及提速運轉的趨勢下，雖已持續推動軌道PC軌枕化與重軌化，但現行路線仍有大量木枕型道岔持續使用，造成維修困難，部分偏遠路段亦提高維修作業及成本的負擔。

考量現有養路機械多數已使用逾20年，設備老舊、故障率偏高，為符合全面機械化作業的需求，亟需增加各項車輛數量。「軌道結構安全提升計畫」以「實施機械化軌道養護作業」為核心目標，規劃更新養路機械總經費40.45億元，採購共計68輛維修工程車，分為三購案辦理：

(一)大型、中型砸道車、軌道整碴車及軌道穩定車等4項：於112年9月22日辦理決標，決標金額約為新台幣33.285億(未稅)，分七批交車，購案進度加速預定於2026年提前完成。

(二)鐵路工程維修車20輛：於2025年3月30日辦理決標，決標金額為新臺幣7.6億(未稅)，分二批交車，預定於2028年完成。

(三)軌框搬運機7套：於2023年6月6日辦理決標，決標金額為新臺幣3.5億(未稅)，分二批交車，已於2025年全數交車。

截至2026年3月，已交付大型砸道車6輛、中型砸道車20輛、軌道穩定車1輛、軌道整碴車1輛及軌框搬運機7套等，預計可於2026年底全數交付48輛，工程維修車20輛則預計2026年底開始交車，2028年全數完成，屆時每年可節省維修人力396人，乘客延誤時間改善30%。

台鐵公司表示，透過汰換逾齡老舊機具，不僅可降低故障率、提升軌道維修效率，亦能改善軌道品質以確保行車安全，同時降低養路機械作業時的廢氣與噪音值。未來將持續推動道班作業轉型，增加中大型砸道車及工程維修車數量，逐步取代人工養路工作，以全面機械化軌道維修為目標，強化路線穩定性，提供旅客更安全、舒適的乘車環境。