夏季用電高峰恐大停電？ 龔明鑫：供電量沒問題

5月將至，即將進入用電高峰期。立委提到2022年曾發生0303全國大停電，關切2026年政府能否宣示，不會因為電網老舊、設備問題，又發生大停電。經濟部長龔明鑫指出，目前供電量沒有問題，電網韌性正在積極改善當中。

行政院長卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。對於立委廖偉翔質詢關切電價是否上漲，卓榮泰答詢回應，行政院與電價審議委員會各有權責、各司其職，當然希望民生和工業穩定，這是整個社會對政府的期待；目前確定9月之前電價不漲價。

立委顏寬恆質詢則提到，現在4月份，接下來就是用電高峰期，將檢視電網韌性工程的成果；他詢問，政府能否宣示，今年不會因為電網老舊，也不會因為設備的問題，又發生大停電？龔明鑫表示，目前供電量沒有問題，電網韌性正在積極改善當中。

顏寬恆問及，2022年發生0303全國大停電，台電展開為期十年的5,645億元強化電網韌性計畫，對全國各區的電網變電所及接線改善、電子清洗等做加強，如今時間已經過去四年，目前成果如何？

龔明鑫說明，現在把一些比較高壓的電，直供到工業區裡面，不要再經過跟民眾來併用。這部分，這幾年主要從科學園區先來做處理。