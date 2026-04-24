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土銀共同主辦海能風電597億再融資聯貸案 寫亞太風電市場新頁

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

土地銀行攜手26家國內外金融機構共同主辦風睿能源集團(SRE Group)所投資海能離岸風電案場(Formosa 2) 再融資聯貸案，融資規模達597億元，為國內首件已商轉離岸風場再融資案例，以公股銀行角色為亞太離岸風電市場寫下新頁。

海能離岸風電案場位於西北海岸苗栗縣竹南鎮西側3~10公里處，由風睿能源開發建置，共設置47座8MW風機，總裝置容量約376MW，已於112年9月正式取得商業運轉許可，為台灣離岸風電第二階段首座商轉的風場，自完工商轉以來營運表現穩健，每年預計可供應約38萬戶家庭的用電需求。

本次海能風電再融資聯貸案由土地銀行在內的17家台資銀行及10家外資銀行共同主辦，於3月20日完成簽約並達成融資到位，不僅是台灣離岸風電史上首件再融資的成功案例，更是亞太地區離岸風電的首件再融資，具高度指標意義。而隨著本案的成功募集，也象徵台灣離岸風電融資市場，正式由「興建期」進入「商轉運營期」。

土銀說明，離岸風電為我國能源轉型關鍵支柱之一，隨國內離岸風電邁入區塊開發階段，針對開發商專案融資的綠能建設，經濟部與國家發展委員會適度提高國家融資保證成數至8成，藉此提升金融機構參與離岸風場融資誘因。截至今年3月底我國離岸風電裝置容量已累計4.5GW，共482座風力機，是排名世界第5位的離岸風電市場。

為持續響應國家政策，土地銀行今年以「創新引領．共創價值．邁向永續」為經營主軸，積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含「綠色轉型．永續前行」、「建築綠色融資」、「綠電綠利行銷方案」等，以金融力量提供淨零轉型資金需求。

離岸風電 土銀 亞太

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