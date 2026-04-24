安聯速運投資4.5億建智慧倉儲 搶AI供應鏈商機

投資台灣事務所今天表示，安聯速運與和頌企業透過「中小企業方案」擴大投資台灣，分別布局智慧物流與高階精密加工。安聯速運將投資約新台幣4.5億元，在桃園中壢打造智慧倉儲物流中心，期望成為全球AI供應鏈的關鍵運籌樞紐。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿說明，安聯速運由傳統運輸業起家，近年轉型發展科技物流，已取得AEO優質企業安全認證及ISO45001等認證，具備高科技電子貨品保稅與通關能力。安聯速運目前擁有約200台專業運輸車輛及10座倉儲據點，並具備自有軟體工程團隊，可依AI及半導體客戶需求提供客製化物流管理系統。

因應AI伺服器產業物流需求成長，安聯速運規劃於桃園中壢建置智慧倉儲物流中心，導入AI倉儲管理系統，整合智慧料架與自動化搬運設備，並優化派車調度，以提升營運效率與安全管理。

經濟部表示，和頌企業深耕金屬精密加工領域，服務涵蓋半導體設備、航太及醫療產業，此次規劃投資約2.1億元於高雄永安廠區擴增設備，預計新增12名員工，導入AI與數據分析技術，建置製程資料庫與智慧決策模型，以提升生產效率與品質控管。

和頌企業新廠也將設置智慧能源監控系統與太陽光電設備，並進行溫室氣體盤查，推動節能減碳與綠色製造，進一步強化台灣高階精密製造與關鍵零組件在地供應能力。

經濟部統計，截至目前，投資台灣三大方案（台商回台、根留企業、中小企業）已吸引1739家企業投資約2兆6384億元，預估創造16萬4591個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」已有1179家企業投資約6011億元，帶來4萬1563個就業機會，後續尚有22家廠商排隊待審。