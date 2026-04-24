MOU、ART尚未送立院審議 龔明鑫：等待美方行政公告

台美關稅貿易兩份協定MOU、ART，完整內容目前仍未送至立法院審議，立委關切未來可能不會生效或必須重啟談判。經濟部長龔明鑫表示，正在等待美方行政公告才算完成程序，美方正在重建法源依據；台美雙方持續保持聯絡，希望原來談好的結果，可以鞏固住。

行政院長卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。

立委翁曉玲質詢時關切台美關稅談判，為什麼到現在都還沒有看到MOU完整內容？龔明鑫答詢回應，還在確認中，目前有Fact Sheet（事實清單），就是簡易的說明；要等美方公告以後才算完成程序，目前為止，美方還沒有做行政上的公告。

翁曉玲又問，ART的內部程序，美國完成了嗎？龔明鑫解釋，ART的法源依據是TPA（貿易促進授權法），TPA的部分，最高法院認為已經超出總統的職權，所以現在正在重建法源依據；台美雙方持續保持聯絡，希望原來談好的結果，可以鞏固住。

翁曉玲質疑，美國最高法院宣告對等關稅違憲，台美談妥ART、MOU兩份協議目前進度延宕，未來也可能不會生效？

龔明鑫表示，談妥的方向上還是不會變，目前而言，大家都同意結果談定了以後就不要變。只是法律的部分，過程中法律重建可能要一點時間。等到美方確定協議以後，我方政府就會送立法院審查。

翁曉玲追問，未來可能重新展開新的談判嗎？龔明鑫重申，基本上已經談好了，結果的部分，雙方都已經同意了，現在是法律的部分在進行基礎重建工作。等到雙方談定以後，完整資料會提供給立法院，只是目前時間上有點拖到了。