興達電廠「超長測試」惹議 台電澄清是依規定定期維護

高雄興達電廠4號燃煤機組近日進行長達60小時的併聯測試，引發地方民代與居民對「假測試、真發電」及空汙加劇的強烈質疑，台電今天回應，此次例行測試為依循經濟部規範，測試期間的併聯發電時數將「全數計入」全年720小時的運轉上限，排放數據皆採24小時連線環保局嚴密監控，絕無規避規範的情事。

興達電廠4號燃煤機組已於去年底轉為緊急備用電力設施，依規定僅在備轉容量率低於8%時啟用，且全年限制運轉720小時。然而台電卻公告於4月23日零時起至25日中午進行為期2天半、共60小時的測試，引發外界高度關注。

面對外界疑慮，台電說明，備用機組依法須進行定期維護測試，以確保在遇上極端氣候或大型機組故障等突發狀況時能隨時上陣救援，此備援機制與國際電業作法無異。

針對外界最關心的運轉時數認定，台電承諾，測試期間與電網併聯的時數，將確實從年度720小時的累計上限中扣除。

此外，針對空汙防制，台電強調機組從起動到停機的全部過程，皆比照一般機組啟動高效率空汙防制設備，確保排放值符合法規，並透過連續自動監測設施（CEMS），將數據24小時即時傳輸至高雄市府環保局，接受直接監督，相關發電量也在官網公開透明揭露。

不過今天上午高雄市議員邱于軒就提出質疑，此次測試不僅長達60小時且已實質併聯發電進入電網，時間甚至比去年9月3、4號機組直接發電還長。她擔憂，開機與停爐階段因燃燒不完全，往往是空汙最嚴重的空窗期，環保局應嚴格把關。

邱于軒更質疑，在近期國際能源市場波動及台電重啟麥寮燃煤機組補破網的背景下，興達電廠的超長測試是否意味著將變成「常態救援投手」？她呼籲政府誠實交代是否有常態運轉計畫，別拿高雄人的肺當備用電池，讓市民的呼吸權成為能源調度出包的犧牲品。

當地居民的焦慮也隨之升溫，烏林投居民連線代表孫藝鳳坦言，隨著夏季用電高峰逼近，加上台積電即將在高雄設廠，整體用電量勢必遽增。她呼籲，興達電廠應將居民的居住安全置於首位，別讓已經「犧牲肺來撐起台灣用電」的南部鄉親承擔更多的風險與犧牲。