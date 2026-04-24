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高德地圖資安風險 龔明鑫：AI新十大建設研發更好APP
陸製高德地圖App可查看台灣部分道路「紅綠燈倒數」，秒數十分精確，引發資安風險疑慮。對此，行政院長卓榮泰表示，AI新十大建設之中有一項是加強軟體登峰，會把軟體做得更好。經濟部長龔明鑫說，政府有信心做得比高德地圖更好，經濟部也會跟數發部一起來協調。
卓榮泰24日率相關部會赴立法院進行總質詢備詢。立委廖偉翔質詢問及，政府推出四年1,900億元AI新十大建設，會整合出一個比高德更好用的民用APP給台灣人使用嗎？卓榮泰答詢回應，他現在就用Google Map。
廖偉翔表示，民眾認為Google Map沒有辦法滿足一些需求；雖然政府呼籲大家不要用高德地圖，但民間反應覺得好用。
卓榮泰表示，AI新十大建設之中有十個項目，其中最頂端那一項，就是加強軟體登峰，必須把軟體做得更好。現在無法馬上說，一定會做出一個類似高德地圖的APP；但是地圖的APP，現在就有其他可以安全使用的廠牌。
龔明鑫說明，有關App研發這部分，屬於AI軟體產業登峰這一塊，這跟全民智慧生活圈是連結在一起的，所以數發部會全力來開發很多App軟體。政府有信心做得比高德地圖更好，經濟部也會跟數發部一起來協調。
至於廖偉翔關心我國AI算力，國發會主委葉俊顯指出，預估2028年時，公部門加私部門，算力大概會有13萬1912.6 PF。
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