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台經院大幅上修台灣經濟成長率到7.56% 美伊戰事逾半年才會衝擊經濟

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台經院景氣預測中心主任孫明德分析，如果中東戰事持續半年，全世界會出現停滯性通膨。圖／台經院提供
台經院景氣預測中心主任孫明德分析，如果中東戰事持續半年，全世界會出現停滯性通膨。圖／台經院提供

台經院今日發布國內總體經濟預測暨景氣動向調查，台經院最新預測指出，儘管美伊戰事造成國際機構下修全球經濟成長，但台灣受惠AI強勁需求，大幅上修今年出口及民間投資，並將2026年我國經濟成長率上修到7.56%，較較1月預測值4.05%大幅上修3.51個百分點。

台經院景氣預測中心主任孫明德則以IMF（國際貨幣基金）與台經院針對中東戰事進行三個情境預估。如果戰事一個月內結束，影響約一季就回復。如果持續三、四個月到5月中旬、六月才結束，存量耗盡及戰備資源用盡，會影響實體經濟；若持續半年以上，全世界會進入停滯性通膨，就如1970年代台灣物價上漲二成以上，只要物價兩位數成長加上經濟衰退，對經濟傷害就會難以承受，

台經院院長張建一分析，上次上修是進出口大幅上修，出口年增率從7.22%上修到15.74%，增加8.52個百分點，進口上修6.51百分點，民間投資則小幅上修1.08個百分點，消費因股市財富效果上修至3.51%，「台灣去年經濟成長8%以上，今年又能有7%以上，經濟表現真的相當令人驚艷。」

他說，台灣今年出口、投資兩大數據亮眼，但最關鍵仍是AI需求非常強勁，台積電董事長魏哲家也說有一再確認需求，台積電資本支出雖未上修，但有調美元成長率，台積電AI需求強勁，代表伺服器及周邊供應鏈產能確實都跟著大幅增加，「導致台經院必須大幅上修今年出口，才能符合未來第三季、第四季的出口狀況。」

張建一也提醒，雖然中東戰事目前對美國影響還好，但比較擔心通膨，如果變成停滯性通膨，一旦通膨再起，美國民眾大幅縮減消費，對AI運用會有影響，尤其是四大科技巨頭投資運用，目前要觀察。

張建一說，去年台灣產業呈現AI、傳產兩極化，因中國產能過剩、低價競爭，去年傳產相對辛苦，但因基期低，加上川普的對等關稅有準FTA（自由貿易協定）、類FTA效果，台灣與美國已簽訂ART（對等貿易協定），傳產有可能因為關稅好轉，惟鋼鐵、塑膠等傳產能見度沒有那麼高，還是比較辛苦，但以第一季來看仍優於去年，希望不只是短期效應而已。

對於經濟亮眼是否又是台積電一枝獨秀？孫明德補充，不能只看台積電資本支出沒有上修，此次上修成長率，主要是AI需求帶動記憶體出口，廠商廠辦及零組件都增加，相關周邊廠商都也都增加，是均衡成長，不是台積電一枝獨秀。

台經院今也公布3月三大製造業、服務業與營建業的營業氣候測驗點，製造業因中東戰事等不確定因素影響，多數業者對未來半年景氣抱持審慎態度，略降至95.95點，微幅減少0.89點。孫明德指出，廠商對未來半年看法以持平居多，主要是擔心戰事及油價，不是看壞。

服務業受到金融保險業成長、股市向榮，服務業升至97.5點；營建業中東戰火再起成本再度全面上揚，民眾期待政府對於打炒房政策的鬆綁，短期內交易量尚無明顯向上推升的動能，營建業營業氣候測驗點下跌5.26點、至91.19點，連三個月下跌。

台積電 全球經濟 IMF 台經院

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