全台首創！北富銀推出「手語版金融易讀手冊」 友善聽語障族群

在「世界閱讀日」倡議下，台北富邦銀行攜手台北啟聰學校，推出全台首部「手語版金融易讀手冊」，以更貼近聽語障族群需求的方式，提升金融資訊的可近性，實踐資訊平權與公平待客精神。

不同於一般以文字為主的資訊傳遞，手語具備獨立語言系統，須結合手勢、表情與節奏才能完整表意。對許多先天聽語障者而言，手語是最直覺且主要的溝通方式。此次手冊特別邀請啟聰學校學生參與演出，透過手語影片搭配圖像說明，呈現開戶、存提款、轉帳等臨櫃常見流程，讓使用者能更清楚理解服務內容，降低誤解與風險。

參與拍攝的學生表示，相較於閱讀文字，手語影片更容易理解，也更有被直接溝通的感受，提升走進銀行使用服務的意願。校方指出，當資訊以熟悉語言呈現，不僅能提升理解力，更能建立自信與安全感。

為了讓聽語障朋友更容易理解金融資訊、安心使用金融服務，台北富邦銀行與台北啟聰學校攜手製作全台首部「手語版金融易讀手冊」，以手語搭配圖像，清楚說明開戶、存款、提款、轉帳等日常金融業務流程。 圖／北富銀提供

北富銀副總經理郭佳綾表示，資訊平權是金融安全的重要基礎。若資訊難以理解，將影響民眾使用金融服務的信心，甚至提高風險。透過手語這一更直覺的媒介，可協助聽語障族群掌握關鍵資訊，建立信任關係。

事實上，北富銀近年持續推動金融友善服務，已針對高齡者、心智障礙者與移工族群推出多元易讀手冊，並優化ATM功能，包括大螢幕、語音提示及多語言介面，以回應不同客群需求。此次手語版手冊的推出，進一步補足聽語障族群的溝通落差，展現以使用者為核心的服務思維。

金融不只是工具，更是每個人日常生活的重要支撐。北富銀強調，讓資訊被清楚理解，本質上是一種尊重。未來也將持續深化多元共融措施，打造人人都能安心使用的金融環境，穩健推動金融服務邁向更公平與包容的方向。