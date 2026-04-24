快訊

毒品北上、槍枝南下！美國與墨西哥的犯罪共生問題

政策開綠燈！台積一路衝漲5% 台股收漲1,218站上3萬8千點

獨／台積電供應商前總經理遭控營業秘密外流 法院今裁250萬交保並限制出境

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣比照澳洲、新加坡升息？央行理事提三具體條件

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
央行理事、台經院院長張建一表示，如果中東戰事持續150天以上，導致油價大幅上漲到中油無法再吸收，政府也不能補貼，當中油不得不漲油價，且反映在物價上，央行就會出手祭出緊縮性貨政策。圖／台經院提供
央行理事、台經院院長張建一表示，如果中東戰事持續150天以上，導致油價大幅上漲到中油無法再吸收，政府也不能補貼，當中油不得不漲油價，且反映在物價上，央行就會出手祭出緊縮性貨政策。圖／台經院提供

澳洲新加坡接續升息，祭出貨幣緊縮政策抑制通膨，台灣央行會比照辦理嗎？中央銀行理事、台經院院長張建一今日表示，如果中東戰事持續150天以上，導致油價大幅上漲到中油無法再吸收，政府也不能補貼，當中油不得不漲油價，且反映在消費者物價指數（CPI），央行就會出手祭出緊縮性貨政策。

澳洲儲備銀行（RBA）為了對抗通膨壓力，今年2、3月連接升息，新加坡金融管理局（MAS）也於4月採緊縮貨幣政策。台經院今天舉行經濟預測及3月景氣動向記者會，媒體關切美國聯準會面臨升息抑制通膨，或是降息穩定經濟兩難，台灣央行是否也面臨相同狀況？

張建一指出，各國包括中國都是透過補貼政策暫緩油價上升抑制物價上漲，台灣也是，央行總裁楊金龍在3月底的理監事會後記者會上曾說，如果戰事再持續，不排除緊縮政策，但因目前油價反映在CPI狀況還好，如果CPI還好，經濟又上漲，就沒有升降息空間。

他說，除非中東戰事持續150天以上，油價漲到中油撐不下去，政府也沒有能力再補貼，壓力就比較大，一旦油價不得不漲，而且反映在CPI，央行就會出手緊縮性貨政策。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，國際貨幣基金（IMF）與台經院都針對中東戰事進行三個情境預估。如果戰事一個月內結束，主要是各種石油及原物料流量中斷，但還有戰備可用，影響大約一季就回復，影響不大。如果戰事持續三、四個月到5月中旬、6月才結束，存量耗盡及戰備資源用盡，會影響實體經濟；若戰事半年以上，全世界就進入停滯性通膨，就如1970年代台灣物價上漲二成以上，只要物價兩位數成長加上經濟衰退，就會難以承受，

至於物價部分，孫明德指出，戰事對美國物價衝擊主要是公共運輸及飛機，呈現兩位數上漲，其他不明顯。但經濟學人分析，能源價格在各國影響不一，例如東南亞如緬甸、菲律賓等國政府沒錢補貼，衝擊較大，但台、韓、日、印尼政府都是以財政補貼抵擋能源對物價影響，影響不大。他估計戰爭結束美國聯準會就會漸進式降息，但其他國家未必，有的國家還會升息因應物價衝擊。

他說，因為補貼政策有效緩解物價影響，台經院估今年加上油價衝擊，全年CPI也不會破2%，3月央行利率政策仍按兵不動，但接下來仍會在抗通膨及保成長左右為難。

澳洲 台經院 中東 央行 升息 中油 新加坡

延伸閱讀

新聞中的公民與社會／中東戰火釀危機…避免輸入性通膨 該採取何種貨幣政策

升息接近高原 這檔3A級債ETF成市場新焦點

交通部斥5.4億補貼運將加油錢 5月20日起最高領6000元

油價高漲穩物價 計程車油貼每輛最高6千元

相關新聞

六年度勞保年金調漲！ 76.9萬人受惠

勞動部24日公告，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年共六個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領災保年金者，將自2026年5月起依消費者物價指數累計成長率（下稱CPI累計成長率）調整年金給付金額。

新青安2.0調整方向曝光？ 將朝三大方向優化

新青安政策即將落日，外界關注未來新青安政策相如何發展，對此，台經院長張建一今（24）日表示，先前在推動政策時也觀察到一些問題，部分案例出現偏向投機的情況，因此未來在政策的調整方向並不會取消，而是會延續，調整方向可能包括貸款成數或額度、強化資格認定、加強防堵投機的制度設計。

AI需求暢旺 台經院上修今年經濟成長率至7.56%

美伊達成停火協議後局勢依然緊張，且荷姆茲海峽的通行量仍不穩定。台經院今（24）日公布2026年全年經濟成長率預測為7.56%，較1月預測值上修3.51個百分點。主因為台灣受惠於AI需求持續強勁下，半導體與資通訊產業擴大資本支出，帶動民間投資動能提升；同時，AI相關應用、原物料價格上漲及提前拉貨效應，推升相關產品的出口與外銷訂單表現，外需動能顯著增強。

台灣比照澳洲、新加坡升息？央行理事提三具體條件

澳洲及新加坡接續升息，祭出貨幣緊縮政策抑制通膨，台灣央行會比照辦理嗎？中央銀行理事、台經院院長張建一今日表示，如果中東戰事持續150天以上，導致油價大幅上漲到中油無法再吸收，政府也不能補貼，當中油不得不漲油價，且反映在消費者物價指數（CPI），央行就會出手祭出緊縮性貨政策。

台股偏離基本面？經濟過熱？AI泡沬？台經院這麼看

台股近期漲勢驚人，外界擔心是否偏離經濟基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，是看好未來獲利；目前全球資金相當多，但美國新的聯準會主席做法是縮表降低通膨，如果未來資金收回，是否會有這麼多資金往風險性資產，還要再觀察。對於AI未來性，他說，「不要低估AI未來可能，AI發展也許會做一些調整，但不會泡沫。」

興達4號燃煤機測試長達60小時 邱于軒質疑「高雄人的肺變備用電池」

高雄興達電廠4號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於8%才啟用，全年限制運轉720小時，不過台電公司揭露4月23日至25日測試，時間共60小時，引發高市議員邱于軒高分貝質疑，測試時間長達兩天半，且有發電事實，算不算每年可運轉時數？政府不能掛著測試的羊頭，賣規避運轉上限的狗肉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。