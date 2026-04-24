台灣比照澳洲、新加坡升息？央行理事提三具體條件

澳洲及新加坡接續升息，祭出貨幣緊縮政策抑制通膨，台灣央行會比照辦理嗎？中央銀行理事、台經院院長張建一今日表示，如果中東戰事持續150天以上，導致油價大幅上漲到中油無法再吸收，政府也不能補貼，當中油不得不漲油價，且反映在消費者物價指數（CPI），央行就會出手祭出緊縮性貨政策。

澳洲儲備銀行（RBA）為了對抗通膨壓力，今年2、3月連接升息，新加坡金融管理局（MAS）也於4月採緊縮貨幣政策。台經院今天舉行經濟預測及3月景氣動向記者會，媒體關切美國聯準會面臨升息抑制通膨，或是降息穩定經濟兩難，台灣央行是否也面臨相同狀況？

張建一指出，各國包括中國都是透過補貼政策暫緩油價上升抑制物價上漲，台灣也是，央行總裁楊金龍在3月底的理監事會後記者會上曾說，如果戰事再持續，不排除緊縮政策，但因目前油價反映在CPI狀況還好，如果CPI還好，經濟又上漲，就沒有升降息空間。

他說，除非中東戰事持續150天以上，油價漲到中油撐不下去，政府也沒有能力再補貼，壓力就比較大，一旦油價不得不漲，而且反映在CPI，央行就會出手緊縮性貨政策。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，國際貨幣基金（IMF）與台經院都針對中東戰事進行三個情境預估。如果戰事一個月內結束，主要是各種石油及原物料流量中斷，但還有戰備可用，影響大約一季就回復，影響不大。如果戰事持續三、四個月到5月中旬、6月才結束，存量耗盡及戰備資源用盡，會影響實體經濟；若戰事半年以上，全世界就進入停滯性通膨，就如1970年代台灣物價上漲二成以上，只要物價兩位數成長加上經濟衰退，就會難以承受，

至於物價部分，孫明德指出，戰事對美國物價衝擊主要是公共運輸及飛機，呈現兩位數上漲，其他不明顯。但經濟學人分析，能源價格在各國影響不一，例如東南亞如緬甸、菲律賓等國政府沒錢補貼，衝擊較大，但台、韓、日、印尼政府都是以財政補貼抵擋能源對物價影響，影響不大。他估計戰爭結束美國聯準會就會漸進式降息，但其他國家未必，有的國家還會升息因應物價衝擊。

他說，因為補貼政策有效緩解物價影響，台經院估今年加上油價衝擊，全年CPI也不會破2%，3月央行利率政策仍按兵不動，但接下來仍會在抗通膨及保成長左右為難。