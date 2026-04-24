台股偏離基本面？經濟過熱？AI泡沬？台經院這麼看

台股近期漲勢驚人，外界擔心是否偏離經濟基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，是看好未來獲利；目前全球資金相當多，但美國新的聯準會主席做法是縮表降低通膨，如果未來資金收回，是否會有這麼多資金往風險性資產，還要再觀察。對於AI未來性，他說，「不要低估AI未來可能，AI發展也許會做一些調整，但不會泡沫。」

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，主要國家都在發展科技業，以美國、韓國標準來看，資本市場都往科技股靠攏，看上的是未來成長性，台灣也是。不過他也說，「台灣目前是一顆大西瓜太大，把其他小西瓜養分吸走，應該要改善」，股市發展的確不均衡，如果可以各類股都有表現，對未來股市成長及量能更有幫助。

台經院今天更新今年最新經濟預測，大幅上修台灣今年全年經濟成長率到5.56%，較1月預測值4.05%上修3.51個百分點。台股這兩天漲勢上下震盪幅度驚人，今天再度上演上漲千點傳奇，但讓外界擔心走勢是否已偏離基本面？

張建一表示，台股接近4萬點，主要是AI相關CPO、矽光子等發展未來有很大想像空間，大家看股王信譁股價若以去年EPS，會認為比去年本益比高很多，但信譁今年獲利會是去年三倍，成長空間很大，因此投資目前投資行為是風險性資產增加，反映的是未來獲利。他說，全世界都上修本益比，若以大趨勢來看，全世界資金相當多，美國新的聯準會主席未來做法是要縮表降低通膨，屆時如果資金收回來，是否還有這麼多資金往風險性資產，要再觀察。

張建一強調，不要低估AI未來可能，AI不會泡沬，只是會有一些調整，從供給面到需求面，是實打實的投資，超乎大家的想像，所以美國出口成長一倍，這些都超乎去年大家的想像，從這次台積電法說會董事長魏哲家的談話，可以聽出AI實打實的需求的看法。

孫明德也說，日本主要產業是汽車、家電，股市已接近六萬點，韓國總統李在明去年四月說，五年內要讓股市上五千點，但今年韓股已到六千點，中國、香港以前主要發展國營事業，現在也開始攻科技業，各國都往科技股發展，資本市場以美國、韓國標準來看，科技股未來成長率仍在，這對資本市場會有幫助。

不過孫明德坦言，「台灣目前是一顆大西瓜太大，把其他小西瓜養分吸走，應該要改善」，未來如果能去美國投資，讓小西瓜雨露均霑，也有成長空間；這次資本市場並非均衡發展，集中在某些類股，如果股市不要只有特定類股漲，其他股也可以上漲，對台股進一步往上成長及能量提升才有幫助。

外界也關切台股是否只靠台積電漲拉抬股價？孫明德以最近一位牛津大學教授言論為例，指過去蒸汽機及電力發明為例，都改變未來人類發展，現代的資通訊起源，原本只在大型主機，後來到個人電腦、網路、手機，因此任何一次大型發明，帶動的投資都從是點到面，台股目前只是AI伺服器帶動周邊小東西， 未來AI會走入生活，帶動所有投資，連中國都要將AI往消費端發展，因此以前AI伺服器只用在企業，未來傳產都與AI有關，「如此發展就不只有台積電一枝獨秀，未來AI爆發投資至少20年。」

他說，台灣AI相關投資2024年才往上跑，2025年大爆發，除了伺服器會將AI手腳伸到很多東西，擴散效果不會只是科技、傳產二分法，未來會有更多成長空間。