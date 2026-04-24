興達4號燃煤機測試長達60小時 邱于軒質疑「高雄人的肺變備用電池」

高雄興達電廠4號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於8%才啟用，全年限制運轉720小時，不過台電公司揭露4月23日至25日測試，時間共60小時，引發高市議員邱于軒高分貝質疑，測試時間長達兩天半，且有發電事實，算不算每年可運轉時數？政府不能掛著測試的羊頭，賣規避運轉上限的狗肉。

依據「台電興達電廠及大林電廠備用機組啟用及監測專區」揭露訊息顯示，台電公司通知興達電廠4號機組預計自4月23 日零時起至4月25日12時止進行測試。

議員邱于軒提出三大疑點，第一、這次所謂的測試長達60小時，且已經實質併聯發電進入電網，去年9月間3、4號機組直接發電的時間都比這次短，既然都有發電的事實，這段時間到底算不算進「每年核定可運轉時數」裡？

此外，測試時間屬於開爐、停爐的空汙空窗期，誰來把關？因為燃煤機組在開機（開爐）跟解聯（停爐）的階段，因為燃燒不完全與爐溫不穩，往往是空汙排放最毒、最嚴重的時刻！台電不能只輕描淡寫說測試正常，卻對這段時間高雄惡化的空氣品質輕輕放下。

邱于軒說，近期國際能源市場大地震，台電先前為了補破網，宣布重啟麥寮燃煤機組，這不免讓人質疑，興達電廠這次的「超長測試」是否為了隨時上場支援發電做準備，難道興達要變「常態救援投手」了嗎？高雄人拒絕這種黑箱排汙，也別拿高雄人的肺當備用電池，高雄市民的呼吸權，絕對不能成為政府能源調度出包的犧牲品。

邱于軒要求環保局與台電應該說清楚，除把 60小時測試時數核實納入上限計算之外，還要誠實交代「興達機組接下來到底有沒有因為戰爭或缺電而加入常態運轉的計畫？」 此外，環保局須建立更嚴格的監測機制，別讓緊急備用變成常態汙染。

環保局官網顯示，興達電廠 1號及2 號燃煤機組轉為緊急備用電力設施，備轉容量率低於6%才啟動；4號燃煤機組2024年起1、4季不發電，並於2024年底轉為備用機組，全年限制運轉720小時、今年度還有702.5小時可用。

興達電廠1至4號燃煤機組目前可運轉時數。圖／取自高市環保局官網

依據「台電興達電廠及大林電廠備用機組啟用及監測專區」揭露訊息顯示，興達電廠4號機組自4月23 日起進行測試。圖／取自高市環保局官網