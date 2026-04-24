快訊

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

台女遊客日旅館午睡！男房務按門鈴闖入「她躺床同意打掃」網驚呼母湯

聽新聞
0:00 / 0:00

興達4號燃煤機測試長達60小時 邱于軒質疑「高雄人的肺變備用電池」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
圖為興達電廠。記者劉學聖攝影／聯合報系資料照
圖為興達電廠。記者劉學聖攝影／聯合報系資料照

高雄興達電廠4號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於8%才啟用，全年限制運轉720小時，不過台電公司揭露4月23日至25日測試，時間共60小時，引發高市議員邱于軒高分貝質疑，測試時間長達兩天半，且有發電事實，算不算每年可運轉時數？政府不能掛著測試的羊頭，賣規避運轉上限的狗肉。

依據「台電興達電廠及大林電廠備用機組啟用及監測專區」揭露訊息顯示，台電公司通知興達電廠4號機組預計自4月23 日零時起至4月25日12時止進行測試。

議員邱于軒提出三大疑點，第一、這次所謂的測試長達60小時，且已經實質併聯發電進入電網，去年9月間3、4號機組直接發電的時間都比這次短，既然都有發電的事實，這段時間到底算不算進「每年核定可運轉時數」裡？

此外，測試時間屬於開爐、停爐的空汙空窗期，誰來把關？因為燃煤機組在開機（開爐）跟解聯（停爐）的階段，因為燃燒不完全與爐溫不穩，往往是空汙排放最毒、最嚴重的時刻！台電不能只輕描淡寫說測試正常，卻對這段時間高雄惡化的空氣品質輕輕放下。

邱于軒說，近期國際能源市場大地震，台電先前為了補破網，宣布重啟麥寮燃煤機組，這不免讓人質疑，興達電廠這次的「超長測試」是否為了隨時上場支援發電做準備，難道興達要變「常態救援投手」了嗎？高雄人拒絕這種黑箱排汙，也別拿高雄人的肺當備用電池，高雄市民的呼吸權，絕對不能成為政府能源調度出包的犧牲品。

邱于軒要求環保局與台電應該說清楚，除把 60小時測試時數核實納入上限計算之外，還要誠實交代「興達機組接下來到底有沒有因為戰爭或缺電而加入常態運轉的計畫？」 此外，環保局須建立更嚴格的監測機制，別讓緊急備用變成常態汙染。

環保局官網顯示，興達電廠 1號及2 號燃煤機組轉為緊急備用電力設施，備轉容量率低於6%才啟動；4號燃煤機組2024年起1、4季不發電，並於2024年底轉為備用機組，全年限制運轉720小時、今年度還有702.5小時可用。

興達電廠1至4號燃煤機組目前可運轉時數。圖／取自高市環保局官網
興達電廠1至4號燃煤機組目前可運轉時數。圖／取自高市環保局官網

依據「台電興達電廠及大林電廠備用機組啟用及監測專區」揭露訊息顯示，興達電廠4號機組自4月23 日起進行測試。圖／取自高市環保局官網
依據「台電興達電廠及大林電廠備用機組啟用及監測專區」揭露訊息顯示，興達電廠4號機組自4月23 日起進行測試。圖／取自高市環保局官網

目前國際情勢引發能源危機，台電又啟動4號燃煤機測試，議員邱于軒擔憂興達會變成「常態救援投手」。圖／邱于軒提供
目前國際情勢引發能源危機，台電又啟動4號燃煤機測試，議員邱于軒擔憂興達會變成「常態救援投手」。圖／邱于軒提供

高市 興達電廠 燃煤機組

延伸閱讀

聯合報社論／紙糊的政策：賴清德無法迴避的能源缺口

AI需求爆單！中興電今年拚一季比一季高 總座：只要用電就需要GIS

新聞眼／應付稽查 職安難除未爆彈

翡翠水庫發電爭議 蔣萬安拍板3解方：邀台電水利署面對面談

相關新聞

六年度勞保年金調漲！ 76.9萬人受惠

勞動部24日公告，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年共六個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領災保年金者，將自2026年5月起依消費者物價指數累計成長率（下稱CPI累計成長率）調整年金給付金額。

新青安2.0調整方向曝光？ 將朝三大方向優化

新青安政策即將落日，外界關注未來新青安政策相如何發展，對此，台經院長張建一今（24）日表示，先前在推動政策時也觀察到一些問題，部分案例出現偏向投機的情況，因此未來在政策的調整方向並不會取消，而是會延續，調整方向可能包括貸款成數或額度、強化資格認定、加強防堵投機的制度設計。

AI需求暢旺 台經院上修今年經濟成長率至7.56%

美伊達成停火協議後局勢依然緊張，且荷姆茲海峽的通行量仍不穩定。台經院今（24）日公布2026年全年經濟成長率預測為7.56%，較1月預測值上修3.51個百分點。主因為台灣受惠於AI需求持續強勁下，半導體與資通訊產業擴大資本支出，帶動民間投資動能提升；同時，AI相關應用、原物料價格上漲及提前拉貨效應，推升相關產品的出口與外銷訂單表現，外需動能顯著增強。

台股偏離基本面？經濟過熱？AI泡沬？台經院這麼看

台股近期漲勢驚人，外界擔心是否偏離經濟基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，是看好未來獲利；目前全球資金相當多，但美國新的聯準會主席做法是縮表降低通膨，如果未來資金收回，是否會有這麼多資金往風險性資產，還要再觀察。對於AI未來性，他說，「不要低估AI未來可能，AI發展也許會做一些調整，但不會泡沫。」

興達4號燃煤機測試長達60小時 邱于軒質疑「高雄人的肺變備用電池」

高雄興達電廠4號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於8%才啟用，全年限制運轉720小時，不過台電公司揭露4月23日至25日測試，時間共60小時，引發高市議員邱于軒高分貝質疑，測試時間長達兩天半，且有發電事實，算不算每年可運轉時數？政府不能掛著測試的羊頭，賣規避運轉上限的狗肉。

立院推兩份空污法修正草案 工總籲維持現行管理機制

立法院羅廷瑋委員與民眾黨黨團提出兩份空污法修正草案，將於4月29日排定衛環委員會討論，工總對此表示，產業界非常擔憂此一修法將帶來不可逆之傷害。工總指出，經蒐集相關產業公會的意見後，代表產業界強烈呼籲維持空污法現行管理機制，不宜貿然通過修正草案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。