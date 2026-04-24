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立院推兩份空污法修正草案 工總籲維持現行管理機制

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

立法院羅廷瑋委員與民眾黨黨團提出兩份空污法修正草案，將於4月29日排定衛環委員會討論，工總對此表示，產業界非常擔憂此一修法將帶來不可逆之傷害。工總指出，經蒐集相關產業公會的意見後，代表產業界強烈呼籲維持空污法現行管理機制，不宜貿然通過修正草案。

工總表示，針對羅廷瑋委員等43人提案空污法第 27條、第28條及第30條的修正草案，業界多表示反對，原因有三。首先，現行空污法第27條原意為給予業者主動申請新舊製程污染可同步改善之友善機制。然修正草案規定：「地方政府得要求業者改善其排放空氣污染物總量及濃度，業者應配合申請改善。」此一規定，未來地方政府可強制要求業者配合減量，除有擴大地方政府裁量權限疑慮，也有違信賴保護原則。加上缺乏中央監督機制，易生中央與地方管制標準不一之情形。企業未來將面臨高度不確定性的營運風險。

其次，現行空污法第28條本為管制業者使用生煤等燃料之「成分及混燒比例」，並非用來全面禁止或限制使用量。然修正草案規定：「地方政府得公告禁止使用燃料、限制用量或以自治條例制定更嚴之許可規範。」意即地方政府可直接公告禁止或限制使用生煤、燃油、SRF等燃料。此舉將導致全國各地之公民營電廠均面臨運作受限之疑慮，嚴重影響國家能源供應穩定；同時，各行業工廠、鍋爐業者也可能因燃料遭禁而無法營運。換言之，貿然禁止或限制燃料使用，將衝擊全國能源與產業正常營運。

第三，現行空污法第30條展延制度之本質，在於製程操作條件未發生重大變化時，應以「延續既有條件」為原則。然修正草案新增「三級防制區」為得縮減展延有效期限至2年以下之條件。因全國西半部各縣市皆屬臭氧8小時三級防制區，此舉將導致西半部所有電廠與高科技廠的許可證，皆可能面臨僅獲核發數個月（如半年）的極短效期，迫使事業須頻繁提出展延申請。

此外，工總也表示，草案增列主管機關「認定有削減或加嚴操作條件之必要者」即可於展延時變更原許可內容。工總認為，此種等同空白授權的規定，允許地方政府逕行調整用煤量、運作時數或排放量，業者必須無條件配合，否則將失去許可證，將對企業營運造成重大衝擊。

工總指出，綜上所述，此次羅委員等人所提修正草案，立意雖為強化地方環境治理，然實務執行上可能使得各地方政府得以「未充分考量技術可行性」或「未衡酌全國供電穩定」之方式，要求轄內業者達成具挑戰性的減排規定，將增加全國各行各業營運風險，甚至面臨關廠危機，影響我國產業投資環境與整體經濟發展甚鉅。因此，產業界建議空污法第27條、28條及30條應予以維持，毋須修正。

民眾黨 立法院 空污

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