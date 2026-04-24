來總統府見習！ 100個中央機關陪青年職涯散步

暑期將至，不少學生開始思考規劃職涯方向。教育部青年發展署持續推動「大專生公部門見習計畫」，自2006年辦理迄今已邁入第20年，長期提供青年深入中央政府機關參與公共事務的機會。2026年第二梯次見習職缺正式上線，邀請青年把握暑假期間，為自己累積一段不同的學習經驗。

此梯次見習期間為7月至8月，包括總統府、外交部、國防部等上百個中央機關提供多元職缺，涵蓋行政協助、政策參與及公共服務等領域。學生可依自身興趣與專長投遞履歷，透過實際參與政府機關運作，了解公共政策形成與執行流程，並培養職場所需能力。

就讀國立台灣大學護理學系的林欐昀同學，於2025年在國軍退除役官兵輔導委員會所屬臺北榮譽國民之家進行兩個月見習，實際參與長期照護機構運作。見習期間，她透過行政協助與日常照護，了解機構運作流程，並接觸復健設備及多元照護服務，體會科技與專業在照護中的應用。

林欐昀也透過參與音樂輔療及心理教育活動，觀察非藥物方式對長者身心的正向影響。她表示，這段見習經驗不僅讓她累積實務經驗，也更明確未來投入照護與公共服務領域的職涯方向。

大專生公部門見習計畫第二梯次職缺已開放投遞，教育部歡迎對公共事務有興趣的在學青年踴躍投遞履歷，把握暑期為自己開啟一段充實且有意義的學習旅程。計畫內容與報名資訊，請至教育部青年發展署「RICH職場體驗網」或教育部青年發展署官網查詢。