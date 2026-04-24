六年度勞保年金調漲！ 76.9萬人受惠

勞動部24日公告，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年共六個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領災保年金者，將自2026年5月起依消費者物價指數累計成長率（下稱CPI累計成長率）調整年金給付金額。

勞動部表示，依「勞工保險條例」第65條之4規定，年金給付金額依CPI累計成長率達正5%時，即依該成長率調整之。另依「勞工職業災害保險及保護法」第102條規定，年金給付金額隨CPI調整事項，準用勞保條例及其相關規定辦理。

勞動部說明，依行政院主計總處發布2025年CPI累計平均為109.60，經勞保局計算後2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年共六個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領災保年金者，自2022年至2025年之CPI累計成長率均為6.46%，達到法定調整標準5%。

依規定，自今年5月起調高年金金額6.46%，並將於6月底前以二筆金額方式入帳。其中一筆為原領年金金額，以老年年金為例，存摺摘要會顯示「勞保老年」；另一筆為調高6.46%所增加的金額，存摺摘要會顯示「物價調整」。自7月起會恢復為一筆金額入帳。

其他年度請領者，因CPI累計成長率尚未達5%，故不予調整。此次調整年金給付金額，預估領取勞保年金者計有76.9萬人受惠，平均每人每月多領1,224元；領取災保年金者1,099人受惠，平均每人每月多領896元。