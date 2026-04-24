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新青安2.0調整方向曝光？ 將朝三大方向優化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
新青安2.0示意圖。圖／本報資料照片
新青安2.0示意圖。圖／本報資料照片

新青安政策即將落日，外界關注未來新青安政策相如何發展，對此，台經院長張建一今（24）日表示，先前在推動政策時也觀察到一些問題，部分案例出現偏向投機的情況，因此未來在政策的調整方向並不會取消，而是會延續，調整方向可能包括貸款成數或額度、強化資格認定、加強防堵投機的制度設計。

張建一指出，新青安政策原意在於降低年輕族群購屋門檻，鼓勵成家，自推出以來確實對首購族帶來實質幫助，整體方向仍屬正面政策。不過，近期也出現部分利用政策名義進行操作的案例，衍生投機疑慮，顯示制度在執行面仍有檢討空間。

因此，政策並不會喊停，而是將持續推動並進行調整，未來可能朝貸款條件、額度與資格認定等面向進一步優化，同時強化防弊機制，避免偏離自住本意。張建一強調，政策核心仍是支持年輕人購屋，但會納入過去經驗，讓制度更精準。

至於在房市方面，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，今年329檔期表現明顯轉弱。統計顯示，六都加新竹縣市推案金額約5,512億元，年減33%，創近18年新低，反映建商對後市態度轉趨審慎。

劉佩真說，當前房市氛圍偏向觀望，開發商普遍認為尚非最佳推案時機，因此採取「量減、質精」的推案策略，並更重視銷售節奏與去化情形，與過去景氣高點時的大量推案模式明顯不同。

此外，劉佩真提到，央行選擇性信用管制持續發揮影響力，亦是壓抑房市動能的重要因素，該措施同時影響建商與購屋族：一方面，建商面臨開發貸款成數限制與資金成本上升；另一方面，購屋者在房貸成數與利率條件上也受到約束，使整體資金面趨緊。在此情況下，市場普遍期待政策能適度鬆綁，讓資金回流房市、帶動交易回溫。不過，買賣雙方立場略有差異，建商較關注融資條件鬆動，購屋者則仍在觀察房價是否修正，導致整體市場呈現量縮與觀望並存的格局。

新青安 台經院 房貸

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