漁電共生打造永續養殖新模式 泓德能源日運案場成國內外關注示範場域

在能源轉型與永續發展的趨勢下，泓德能源（6873）持續推動漁電共生模式，探索綠能與在地產業共好的發展路徑。位於台南七股的日運漁電共生案場自2023年由廢棄漁塭轉型，泓德能源自組專業養殖團隊「星源漁業」，在案場導入結合太陽能與水產養殖的新型態經營，首年整體漁獲量即突破10萬台斤。透過能源與養殖的整合運作，不僅提升土地利用效率，也兼顧環境友善與產業價值，展現漁電共生在ESG面向的實踐成果。

日運案場採戶外與室內並行的多元養殖模式，戶外池養殖烏魚與虱目魚，並混養白蝦維持池底生態平衡；其中烏魚每年投入約14至15萬尾，透過益生菌養殖管理優化水質，並於年底加工製成烏魚子，提升產品附加價值。室內設施則導入高密度白蝦養殖，每年投入約270萬尾白蝦苗，結合生物絮團技術，建立穩定且具韌性的養殖環境，有效降低氣候變動風險。全數漁產品皆取得產銷履歷認證並符合臺灣良好農業規範（TGAP），同時已申請並通過多項養殖相關技術專利，涵蓋養殖結構與捕撈系統等，持續優化養殖效率與管理能力。

隨著漁電共生模式逐步成熟，日運案場亦成為國內外交流的重要示範場域。近年印尼前漁業部長Rokhmin Dahuri及羅馬尼亞農業部代表團接連來台了解日運案場運作，透過現地觀摩與交流，認識台灣在永續養殖與能源整合上的實務經驗；農科院團隊亦曾到訪交流，深化農業研究與產業應用的連結。此外，國立中山大學與雲林科技大學等師生也曾走進案場，透過實地學習與互動交流，促進再生能源與養殖技術的產學接軌。

在地方發展面向，星源漁業持續培育在地人才，現有同仁過半數來自周邊地區，吸引青年返鄉投入養殖產業，帶動地方就業與經濟發展。團隊透過日常培訓與舉辦養殖技能競賽，強化專業能力與安全意識，並促進經驗傳承與技術精進。部分同仁亦將所學應用於自有魚塭，進一步優化在地養殖方式，形成產業升級的正向循環，讓漁電共生不僅是產業模式，更成為與地方共生共榮的發展實踐。