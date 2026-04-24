快訊

捷運萬大線傳工安意外！2工人遭掉落鐵管砸傷送醫

柯文哲被爆深夜現身新光醫院「電人」？ 院方回應了

台女遊客日旅館午睡！男房務按門鈴闖入「她躺床同意打掃」網驚呼母湯

聽新聞
0:00 / 0:00

漁電共生打造永續養殖新模式 泓德能源日運案場成國內外關注示範場域

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
泓德能源日運案場成國內外關注示範場域(泓德能源/提供)
泓德能源日運案場成國內外關注示範場域(泓德能源/提供)

在能源轉型與永續發展的趨勢下，泓德能源（6873）持續推動漁電共生模式，探索綠能與在地產業共好的發展路徑。位於台南七股的日運漁電共生案場自2023年由廢棄漁塭轉型，泓德能源自組專業養殖團隊「星源漁業」，在案場導入結合太陽能與水產養殖的新型態經營，首年整體漁獲量即突破10萬台斤。透過能源與養殖的整合運作，不僅提升土地利用效率，也兼顧環境友善與產業價值，展現漁電共生在ESG面向的實踐成果。

日運案場採戶外與室內並行的多元養殖模式，戶外池養殖烏魚與虱目魚，並混養白蝦維持池底生態平衡；其中烏魚每年投入約14至15萬尾，透過益生菌養殖管理優化水質，並於年底加工製成烏魚子，提升產品附加價值。室內設施則導入高密度白蝦養殖，每年投入約270萬尾白蝦苗，結合生物絮團技術，建立穩定且具韌性的養殖環境，有效降低氣候變動風險。全數漁產品皆取得產銷履歷認證並符合臺灣良好農業規範（TGAP），同時已申請並通過多項養殖相關技術專利，涵蓋養殖結構與捕撈系統等，持續優化養殖效率與管理能力。

隨著漁電共生模式逐步成熟，日運案場亦成為國內外交流的重要示範場域。近年印尼前漁業部長Rokhmin Dahuri及羅馬尼亞農業部代表團接連來台了解日運案場運作，透過現地觀摩與交流，認識台灣在永續養殖與能源整合上的實務經驗；農科院團隊亦曾到訪交流，深化農業研究與產業應用的連結。此外，國立中山大學與雲林科技大學等師生也曾走進案場，透過實地學習與互動交流，促進再生能源與養殖技術的產學接軌。

在地方發展面向，星源漁業持續培育在地人才，現有同仁過半數來自周邊地區，吸引青年返鄉投入養殖產業，帶動地方就業與經濟發展。團隊透過日常培訓與舉辦養殖技能競賽，強化專業能力與安全意識，並促進經驗傳承與技術精進。部分同仁亦將所學應用於自有魚塭，進一步優化在地養殖方式，形成產業升級的正向循環，讓漁電共生不僅是產業模式，更成為與地方共生共榮的發展實踐。

泓德能源 永續 漁電共生

延伸閱讀

嘉義首座海水淡化廠環評通過 漁民憂生態生計衝擊施工期曝

信邦攜手威杰能源推動氫能應用 打造綠色能源解決方案生態系

大成益活雞搶攻健康商機 NAE認證助攻通路拓展

牛糞變「三寶」奪冠！學校旁4座乳牛場　彰化國小拚出環教第一

相關新聞

六年度勞保年金調漲！ 76.9萬人受惠

勞動部24日公告，2011年、2012年、2016年、2017年、2018年、2022年共六個年度請領勞保年金者，以及2022年度請領災保年金者，將自2026年5月起依消費者物價指數累計成長率（下稱CPI累計成長率）調整年金給付金額。

新青安2.0調整方向曝光？ 將朝三大方向優化

新青安政策即將落日，外界關注未來新青安政策相如何發展，對此，台經院長張建一今（24）日表示，先前在推動政策時也觀察到一些問題，部分案例出現偏向投機的情況，因此未來在政策的調整方向並不會取消，而是會延續，調整方向可能包括貸款成數或額度、強化資格認定、加強防堵投機的制度設計。

AI需求暢旺 台經院上修今年經濟成長率至7.56%

美伊達成停火協議後局勢依然緊張，且荷姆茲海峽的通行量仍不穩定。台經院今（24）日公布2026年全年經濟成長率預測為7.56%，較1月預測值上修3.51個百分點。主因為台灣受惠於AI需求持續強勁下，半導體與資通訊產業擴大資本支出，帶動民間投資動能提升；同時，AI相關應用、原物料價格上漲及提前拉貨效應，推升相關產品的出口與外銷訂單表現，外需動能顯著增強。

台股偏離基本面？經濟過熱？AI泡沬？台經院這麼看

台股近期漲勢驚人，外界擔心是否偏離經濟基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，是看好未來獲利；目前全球資金相當多，但美國新的聯準會主席做法是縮表降低通膨，如果未來資金收回，是否會有這麼多資金往風險性資產，還要再觀察。對於AI未來性，他說，「不要低估AI未來可能，AI發展也許會做一些調整，但不會泡沫。」

興達4號燃煤機測試長達60小時 邱于軒質疑「高雄人的肺變備用電池」

高雄興達電廠4號燃煤機組已轉為備用機組，備轉容量率低於8%才啟用，全年限制運轉720小時，不過台電公司揭露4月23日至25日測試，時間共60小時，引發高市議員邱于軒高分貝質疑，測試時間長達兩天半，且有發電事實，算不算每年可運轉時數？政府不能掛著測試的羊頭，賣規避運轉上限的狗肉。

立院推兩份空污法修正草案 工總籲維持現行管理機制

立法院羅廷瑋委員與民眾黨黨團提出兩份空污法修正草案，將於4月29日排定衛環委員會討論，工總對此表示，產業界非常擔憂此一修法將帶來不可逆之傷害。工總指出，經蒐集相關產業公會的意見後，代表產業界強烈呼籲維持空污法現行管理機制，不宜貿然通過修正草案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。