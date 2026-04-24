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第5屆公益彩券累積彩券盈餘達757.83億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台彩董事長黃志宜（左）與總經理謝志宏（右）。記者余承翰攝影／聯合報系資料照
台彩董事長黃志宜（左）與總經理謝志宏（右）。記者余承翰攝影／聯合報系資料照

台灣彩券公司今（24）日表示，115年03月份為政府創造的公益彩券盈餘為新臺幣31.77億元，自113年01月至115年03月底為止，第5屆公益彩券累積政府彩券盈餘達757.83億元，依規定分配其中50%供地方政府辦理社會福利、45%供政府補助國民年金，其餘5%則挹注全民健康保險準備。

台灣彩券公司表示，115年03月份單月為政府創造的公益彩券盈餘為31.77億元，其中15.89億元分配至各直轄市、縣市政府辦理社會福利之用，惟實際撥付數將依「財政部公益彩券監理委員會組成辦法」第三條規定辦理，14.30億元分配至國民年金，1.59億元則分配至全民健康保險準備。

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