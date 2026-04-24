第5屆公益彩券累積彩券盈餘達757.83億元

台股近期漲勢驚人，外界擔心是否偏離經濟基本面？台經院院長張建一今日表示，目前全世界本益比都上修，股市飆漲是投資人對風險性資產投資增加，是看好未來獲利；目前全球資金相當多，但美國新的聯準會主席做法是縮表降低通膨，如果未來資金收回，是否會有這麼多資金往風險性資產，還要再觀察。對於AI未來性，他說，「不要低估AI未來可能，AI發展也許會做一些調整，但不會泡沫。」

2026-04-24 12:27