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AI需求暢旺 台經院上修今年經濟成長率至7.56%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台經院今（24）日公布2026年全年經濟成長率預測為7.56%，較1月預測值上修3.51個百分點。（台經院提供）
台經院今（24）日公布2026年全年經濟成長率預測為7.56%，較1月預測值上修3.51個百分點。（台經院提供）

美伊達成停火協議後局勢依然緊張，且荷姆茲海峽的通行量仍不穩定。台經院今（24）日公布2026年全年經濟成長率預測為7.56%，較1月預測值上修3.51個百分點。主因為台灣受惠於AI需求持續強勁下，半導體與資通訊產業擴大資本支出，帶動民間投資動能提升；同時，AI相關應用、原物料價格上漲及提前拉貨效應，推升相關產品的出口與外銷訂單表現，外需動能顯著增強。

台經院指出，雖然目前各國出口與製造業景氣尚維持擴張態勢，但美伊雙方能否重啟談判並達成實質協議仍充滿變數，若海峽通行持續受阻，將顯著推升能源供應的不確定性；近期國際機構已普遍下修全球經濟成長率預測，並同步調升通膨預期。整體而言，在全球面臨成長放緩與通膨升溫的雙重壓力下，經濟前景仍高度取決於中東衝突是否能獲得有效緩解。

在國內方面，受惠於AI需求強勁，帶動相關供應鏈需求攀升，加以國際主要原物料上漲，備貨意願轉強，3月製造業出口、生產與外銷訂單明顯成長，帶動當月看好景氣的廠商比例上升；惟隨著美伊衝突持續，全球經濟不確定性提高，廠商對未來半年景氣看法轉趨保守。

服務業方面，雖金融市場因戰事波動加劇，但銀行業受惠於存放款業務穩定擴張、旅遊帶動消費升溫及財富管理需求增加，保險業亦因風險意識提升與公共建設及企業擴廠需求支撐，整體營運表現穩健，使金融相關業者對當月景氣持正向看法，然而對未來半年展望，仍較前次調查轉為審慎。

營造業受營建廢棄物去化不順與原物料成本上升影響，施工進度受限，而不動產業則因房市持續低迷，交易量偏低，開發商推案與開工態度保守，整體市場動能不足，導致景氣表現偏弱。根據本院廠商調查結果，經過模型試算後，3月製造業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢，服務業測驗點則轉為上揚。

台經院指出，儘管美伊戰事使得國際機構紛紛下修2026年全球經濟成長表現，然台灣受惠於AI需求持續強勁下，半導體與資通訊產業擴大資本支出，帶動民間投資動能提升；同時，AI相關應用、原物料價格上漲及提前拉貨效應，推升相關產品的出口與外銷訂單表現，外需動能顯著增強。綜合以上因素，本次預測上修民間投資與對外貿易表現，預估2026年全年經濟成長率為7.56%，較1月預測值上修3.51個百分點。

展望未來，國內外經濟仍將面臨多重挑戰，包括中東衝突及能源風險、美國關稅政策的後續發展等，不僅可能影響台灣出口表現，亦可能透過金融市場波動進一步牽動內需與消費動能，值得持續關注與審慎評估。

美伊 經濟成長率 海峽 台經院

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