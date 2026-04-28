首選台新卡！ 綜所稅最優分12期0利率，同享最高0.5%

報稅季即將來臨，台新銀行推出信用卡繳稅優惠方案，其中以私銀／財管會員「綜所稅」專屬方案最受矚目，主打最優分12期0利率，並享最高0.5%刷卡金回饋，協助客戶在報稅期間靈活規劃資金運用。

今年報稅更輕鬆！台新卡祭最優分期與回饋雙利多。 圖／台新銀行提供

台新銀行表示，今年綜所稅刷卡優惠採分眾設計，私銀／財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元即可享12期0利率分期，另不限金額亦提供分3期、6期0利率，並同享最高0.4%回饋；若搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。一般卡友同樣可享最優分12期0利率，或選擇最高0.2%回饋方案，讓持卡人可依自身需求，在回饋與資金彈性間取得最佳平衡。

在房屋稅方面，台新銀行同步推出優惠，刷台新卡繳納房屋稅可享最優12期0利率分期；此外，透過街口支付APP並綁定台新街口聯名卡繳納房屋稅，最高可享2.15%街口幣回饋，滿足偏好行動支付族群的多元需求。

針對有較長期分期需求或資金調度考量的卡友，台新銀行亦提供優利分期方案，刷卡繳納綜所稅或房屋稅，單筆不限金額，最低3.88%起、最長可分30期，讓持卡人可依自身需求，靈活安排現金流。

此外，台新銀行持續深化支付場景布局，自2026年1月3日獨家推出臺北捷運信用卡感應支付服務，至6月30日前，信用卡新戶透過Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay綁定感應搭乘，最高享10趟免費優惠，讓卡友在報稅季期間，不僅享繳稅優惠，也能於日常通勤中輕鬆累積回饋，打造更便利多元的支付體驗。

台新卡綜所稅活動官網：https://tsbk.tw/tax2026/

台新卡北捷活動官網：https://tsbk.tw/8gvwd8/

謹慎理財 信用至上

·差別循環信用利率：一般消費及預借現金為2.88%-15%，依電腦評等而定

·預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+NT150元。

·循環利率之基準日為115年01月02日。

·本廣告已揭露各項相關費用總金額且無其他應繳費用，各期分期利率換算總費用年百分率為0%。

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