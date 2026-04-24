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金管會鬆綁 台積將獲資金新活水

聯合報／ 記者朱漢崙藍鈞達陳儷方／台北報導
金管會昨宣布放寬台股基金、主動ＥＴＦ投資台積電持股上限至百分之廿五，市場認為可望為台積電帶來新一波資金行情，同時將推升台股指數。本報資料照片
金管會昨宣布放寬台股基金、主動ＥＴＦ投資台積電持股上限至百分之廿五，市場認為可望為台積電帶來新一波資金行情，同時將推升台股指數。本報資料照片

金管會再釋利多，可望為台北股市注入近兩千億元的資金活水。金管會昨天宣布，即日起放寬台股基金、主動式ＥＴＦ（指數股票型基金）投資單一公司股票的上限，從基金淨資產價值的百分之十提高到百分之廿五，台積電將成為唯一受益者，當資金效應帶動台積電股價，也可望因此拉抬台股大盤指數。

投資占比從10%放寬到25%

現行規定台股基金與主動式ＥＴＦ投資單一個股，限基金淨值的百分之十。隨著台積電市值占比不斷飆升，基金經理人即使看好台積後市，卻難以加碼，導致績效無法與台積電漲幅連動，進而影響基金報酬。

金管會指出，放寬投信公司投資上市公司股票且該股票占總市值逾百分之十，得不受百分之十投資比率的限制，但投資這檔股票比重，不得超過該股票占總市值的比重，且投資這檔股票加計公司債或金融債券的總金額，以基金淨資產價值的百分之廿五為限。

專為台積電放寬門檻

券商表示，金管會此次鬆綁實際上是專為台積電量身打造，目前台股加權指數逾千檔成分股中，只有台積電的市值比重超過百分之十門檻。金管會證期局統計，目前台積電占台股大盤權重百分之四十四，其餘依序為台達電的百分之三點四八、鴻海的百分之二點五四。

投信業者說，主動式ＥＴＦ或台股基金在操作上面臨「含積量」不足的困境，無法充分參與台積電帶動的ＡＩ行情。因為台積電在加權指數的比重已超過四成，但主動式基金卻只能持有最多一成，「等於天花板卡死在那裡」，基金投資人無法充分享受台積電上漲的好處。相較之下，追蹤指數的被動式ＥＴＦ，台積電持股比重可以比照大盤權重，並因追蹤指數的編制不同，甚至可以超過六成，兩者之間的競爭條件相差懸殊，「現在這個枷鎖終於有機會鬆開了」。

金管會去年五月開放被動式ＥＴＦ對台積電持股權重可貼近大盤。如今再放寬台股基金、主動式ＥＴＦ，等於全面調整台積電持股的天花板，讓ＥＴＦ、共同基金制度趨於一致。

估吸引近兩千億投資台積

金管會證期局副局長黃仲豪指出，先前南韓也曾有這種單一上市公司（三星）占市值比重太大，因此開放基金投資不得超過基金規模百分之廿五的上限。不過，這次政策鬆綁並非鼓勵資金加碼台積電，主要是投信投顧公會提出建議，也有收集其他國家作法，基金管理有其策略考量，主要目的是希望不要限制其配置。

證期局指出，截至上月底止，國內股票型基金有一三八檔，規模為一兆四八一億元，主動式ＥＴＦ為十四檔，規模二三一○億元，新制上路後，規模近一兆兩千八百億的基金受惠，若以上限百分之廿五計算，市場推估還有一九二○億資金可投資台積電。

金管會表示，函令今天生效，投信業者後續需修約後公告，時間上要看業者時間而定。投信業者則說，主動式ＥＴＦ或台股基金，比的是經理人的選股策略，因此放寬固然有利於經理人增持台積電，但若要提升操作效益，也不可能過度押注台積電，否則就喪失主動操作的意義。

台達電 台北 績效

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