經長：離岸風電開發仍樂觀 區塊開發3-4期預計明年選商

近期外商陸續退出離岸風電市場，經濟部長龔明鑫昨（23）日表示，經濟部對後續離岸風電開發仍樂觀，風場的容量及空間都在，將會併到區塊開發3-4期招標，預計明(2027)年展開作業。

經濟部現正在進行3-3期選商作業，法國電力能源台灣公司（EDF）撤出台灣，也使得EDF3及台亞風能在3-1期蔚藍海（440MW）風場開發胎死腹中，龔明鑫昨日在部務會議前受訪表示尊重。

龔明鑫表示，仍有多家外商拜訪經濟部，他對3-3期招商仍有信心；風場空間及容量仍在，將會移到下一期招商，會有其他廠商來遞補。他並說，預計明年會舉辦3-4期選商，目標2031年、2032年前併網。

龔明鑫表示，3-3期選商規則與先前3-1期、3-2期不同，因為外界批評躉購價格太高，因此改為競標價格，但在3-1期、3-2期廠商都改用0元投標，導致競標辨識度消失，必須仰賴其他因素執行狀況，連帶許多廠商在執行能力、財務能力遇到困難就無法執行，但這些風場的空間容量都還在，經濟部將會盡快移往3-4期去競標。

他表示，3-3期已改變選商規則，以有執行能力、實績為優先，其次是財務，再來則是ESG等條件，並取消強制性國產化，希望遴選出具有能力、財務狀況良好的開發商。

他更透露，目前來拜會廠商有至少五家以上，對方最關心還是選商機制，經濟部擬再辦一輪說明會。

他表示，行政院及能源署都還在盤點未來可以開發風電的空間，後續發展仍很樂觀。像是現是在近海固定式風機，現在往外推就是浮動式風機，可以施作空間更大。

他表示，經濟部目標今年底離岸風電5.3GW會併網，2050年則會以40GW為目標；2035年時估計可以有18~19GW。若以離岸風電1GW發40億度電，屆時可以發到700億度至800億度電，有機會達到發電占比20%。

台灣發展離岸風電，至今已有多家外商撤離台灣，包括德國安能集團、德國萊茵再生能源，科理歐永續能源，以及西班牙的貝富新能源、伊比德羅拉、以及EDF等。